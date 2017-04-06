Девять абхазских абитуриентов поступили в вузы МЧС России

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Девять абитуриентов из абхазских школ поступили в высшие учебные заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям России, об этом корреспонденту Sputnik рассказала специалист отдела международного сотрудничества и права МЧС Абхазии Лана Когония.

"В среду прошел последний экзаменационный день. Абитуриенты сдали физику письменно. Перед этим они сдавали русский и математику письменно и прошли физическое и психологическое тестирование", — сказала Когония.

По словам сотрудника МЧС Абхазии, для проведения экзаменов были привлечены специалисты Министерства образования республики.

"Экзамены проводятся согласно требованиям, которые нам предъявляют вузы. Они присылают варианты тестирования по физике, математике и русскому языку, а специалисты нашего Минобразования принимают экзамены. Что касается физической подготовки и психологического тестирования, то его проводят наши профильное специалисты, то есть сотрудники МЧС", — отметила она.

Более того, продолжила Лана Когония, об общих требованиях вузов заблаговременно уведомляются и абитуриенты, для того чтобы у них была возможность готовиться к экзаменам.

Когония подчеркнула, что МЧС Абхазии сотрудничает с двумя академиями системы МЧС России — это Академия государственной противопожарной службы и Академия гражданской защиты. Обе расположены в Москве. Конкурс был небольшой — 11 претендентов на 9 мест. Среди абитуриентов было девять юношей и две девушки.

"Они поступают по направлению пожарной безопасности и техносферной безопасности. Мы исходим из тех кадровых потребностей, которые у нас есть. Мы ежегодно монитором по подразделениям, по районам. Это то количество специалистов, которое нам необходимо будет по истечении пяти лет", — сказала специалист министерства.

На данный момент в вузах МЧС России из Абхазии проходят очную форму обучения 27 человек и 8 — заочную.

"Те, кто на заочной форме обучения, — это лица офицерского состава, то есть действующие сотрудники МЧС, которые уже имеют первое гражданское высшее образование и получают второе высшее образование, уже профильное", — отметила Когония.

Есть, по ее словам, и офицеры, которые получают третье высшее образование, уже второе специальное — это факультет руководящих кадров. На данный момент на этом факультете обучаются пять сотрудников.

МЧС Республики Абхазия ежегодно отправляет курсантов в вузы МЧС России на основании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации, подписанного в феврале 2010 года в Москве. За это время обучение в учебных заведениях МЧС России окончили 16 человек.



