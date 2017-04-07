Сухумская плита: письмо на абхазском из второго тысячелетия до н.э.

Sputnik, Асида Квициния

Все началось с находки

"Сухумская плита-кирпич как археологическая находка была не просто памятником древнейшей эпохи, она пролила свет на прошлое Абхазии. Библское происхождение надписей, выбитых на плите, стало доказательством существования древней абхазской письменности и цивилизации, которая была покрыта тайной все это время", — начала свой рассказ ученый-книговед Асмат Гумба.

Плита была найдена в 1952 году у стен западной башни древних Себастопольских укреплений, археологом Михаилом Трапш. Большой интерес вызывали надписи и знаки на плите, расшифровать и перевести которые оказалось непросто.

Спустя восемь лет после обнаружения Сухумской плиты уже в окрестностях Майкопа нашли новую, но очень похожую находку — керамическую плиту-кирпич первого века до нашей эры. Она вызвала большой ажиотаж в научной среде.

Фрагмент надписи на сухумской плите

Для расшифровки древних знаков сухумской плиты были приглашены ведущие ученые из Москвы и Ленинграда. На сходство артефакта с библским письмом первым обратил внимание советский ученый-лингвист Георгий Турчанинов.

Он составил специальную грамматическую сетку.

"Турчанинов, изучая сухумскую плиту, определил 32 знака библского письма, всего известно 64 библских знака, значит, сухумская плита содержала в себе 50% из общего числа букв, остальные буквы и знаки были местного характера. Когда после долгой кропотливой работы был выявлен состав букв памятника, наступил следующий этап. Для определения языка текст без всякого усилия должен вкладываться в грамматические и лексические нормы, и таким языком оказался абхазский, что подтверждало гипотезу Турчанинова. По версии ученого на Сухумской плите была зафиксирована строительная дата, указаны название страны и имя царя, построившего город", —рассказывает Гумба.

Эти заключения повлекли сразу несколько открытий в истории Абхазии. Во-первых, Абхазия в древности поддерживала связь с культурным центром Финикии, городом Библ. Второе, уже во втором тысячелетии до нашей эры, в Абхазии существовало свое самобытное, оригинальное письмо, и пользовались им, по крайне мере, на протяжении полутра тысяч лет. Третье, учитывая то, что аналогичная плита была найдена на территории современного Майкопа, это стало еще одним доказательством того, что абхазо-адыгские племена составляли единый большой этнический массив и принадлежат к аборигенному населению Западного Кавказа.

Абхазо-финикийская связь

"Чтобы понять, почему мы так гордимся связью с городом Библ и тем, что основой письменности абхазов послужила библская письменность, мы должны знать, что из себя представлял сам город и в чем особенность финикийского письма", — объясняет Гумба.

Город Библ был культурным центром северной Финикии. Расположенный на побережье Средиземного моря, он был одним из крупных портовых городов древнего мира, и, как известно, финикийцы также были создателями фонетического алфавита, послужившего основой для многих первописьменных языков.

"Известно, что в течение третьего тысячелетия до нашей эры и на протяжении всего второго тысячелетия до нашей эры Библ имел связь с Египтом. И возникает еще один вопрос, каким образом возникла связь между Абхазией и Библом. Дело в том, что есть подтвержденный факт того, что Абхазия также имела связь с Египтом. Значит, промежуточным связующим звеном между Библом и Абхазией стал Египет", — сделала вывод книговед.

В работах известного историка Сулихана Баратова есть сообщение, где он указывает, что между 1565-1499 годами до нашей эры было нашествие египтян на Колхиду. Также по свидетельству древнеримского писателя Гая Плиния, "оставшиеся в Колхиде египтяне старались смягчить нравы туземцев, сеяли между ними первые семена образованности и научили их деланию льняной ткани". Доказательством тому стали сохранившиеся до наших дней в абхазском языке фразы и словосочетания, связанные с Египтом. Например, такие слова как Мысра или Мсыр, так издревле абхазы называли Египет, и также называется абхазское село в прибрежной зоне Абхазии. Также слова, "амсыркьаадыш" буквально переводится как папирус, гладкая белая бумага, также и обращались к абхазским белокурым девушкам, пытаясь сделать комплимент. От имени бога солнца Амон-ра произошло абхазское слово "Амра", что значит солнце.

Язык как история

Академик Николай Марр писал об абхазском языке: "Абхазский язык лингвистически стоит на одной из самых высоких ступеней развития человеческой речи. Он среди родственных с ним языков занимает ту степень, которую английский занимает среди европейцев".

"Наш современный абхазский язык претерпел влияние извне, со стороны других языков, как русского, так и мегрельского. Но на территории, где проживает абхазская диаспора, он сохранился в своей древней архаичной форме. Я считаю нам необходимо отправлять делегации в Турцию и Иорданию, особенно в сельскую местность, для восстановления и изучения абхазского языка. И на основе проведенных работ создавать словари древнеабхазского языка с забытыми словами и словосочетаниями", — сказала Гумба.

© Фото: из архива Абаза-ТВ "Опасное" открытие лингвиста Турчанинова

По ее словам, изучая язык, проводя исследования, необходимо также возобновлять археологические раскопки для изучения и проверки гипотезы существования древней абхазской письменности.

Один из самых выдающихся археологов мира Генрих Шлиман, раскопавший мифическую Трою, рассказала Асмат Гумба, мечтал посетить Абхазию.

"Генрих Шлиман мечтал приехать в Абхазию, он считал, что найдет здесь гораздо больше материалов, чем при раскопках Трои, которые по своей значимости потрясут мир. Но, к сожалению, он не дожил до экспедиции в Абхазию. И остался вопрос: дождемся ли мы своего Шлимана", — добавила она.

По мнению ученого, кроме хорошей археологии, Абхазии необходимы специалисты, которые смогли бы работать на месте с древними памятниками.

"Когда у Абхазии появится возможность и будет хоть небольшая экономическая стабильность, необходимо воспитать эпиграфистов, лингвистов, посылать их на учебу за границу, чтобы получить лучшее образование в этой области. Сидеть в ожидании, что все будет сделано за нас, нет смысла", — считает она.

Народы, пишущие свою историю, пытаются продемонстрировать свою значимость в мире иногда на пустом месте, а Абхазия, имея в наличии уже подобные открытия и богатую историю, может упустить возможность пролить свет на прошлое, которое богато своими бесконечно интересными тайнами.