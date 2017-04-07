Прокуратура: любовь - главная причина подростковых суицидов в Абхазии

Sputnik Владимир Бегунов.

В марте Прокуратура Абхазии заинтересовалась аккаунтом в соцсетях одной девушки из Сухума. Бывшая студентка АГУ, ушедшая с первого курса, начала выкладывать у себя на странице странные посты суицидальной наклонности с "обратным отсчетом". С ней сейчас занимается психолог. Преподаватели запомнили бывшую студентку человеком замкнутым. Однокурсницы же, напротив, общительной, веселой и доброй девушкой, которая проучилась два месяца, а потом забрала документы, объяснив этот поступок семейными обстоятельствами.

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Никаких подробностей сотрудники Прокуратуры относительно личности девушки не раскрывают, но старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия согласилась на интервью для Sputnik.

— Лариса Родиковна, что сейчас делает Прокуратура в отношении "групп смерти"?

— Генеральной прокуратурой Абхазии была собрана информация о закрытых группах в одной из популярных социальных сетей, где пропагандируются суициды, а несовершеннолетних пользователей склоняют к самоубийствам. В работе по данной проблеме, возникла необходимость проведения масштабной совместной системной работы органов Прокуратуры, СГБ, МВД, Министерства образования и науки и других ведомств, направленной на защиту детей в интернет-сообществах.

Министерству образования и науки поручено разработать рекомендации по работе с учащимися и родителями в целях профилактики распространения деятельности подобных интернет-сообществ, активизировать работу школьных психологов, чтобы они наблюдали за учениками, вычисляли депрессивных подростков и работали с ними. Для родителей разработаны памятки о "группах смерти". Мы рассказали, что есть такая проблема, и с этим надо не то что бороться, но попытаться обезопасить наших детей.

Дети большую часть времени проводят в школе, и перекладывать всю ответственность на родителей, считаю неправильно. Дети – наша общая забота. По инициативе Генеральной прокуратуры Абхазии прокуратурами районов республики, а также Сухума проведены оперативные совещания с участием руководства отделов образований районов и города Сухум, директоров образовательных учреждений, сотрудников ПДН органов внутренних дел республики.

Генеральной прокуратурой Абхазии также рекомендовано СГБ решить вопросы безопасности в интернете: разработать алгоритм блокировки сайтов такой направленности. Считаем, данная служба может ограничить доступ к некоторой информации в Абхазии.

— Инициатива запретить детям пользоваться смартфонами в школе исходит от Прокуратуры?

— Нет. Такие решения могут быть приняты общим школьным советом с учетом мнения родителей в каждой отдельной школе.

— Есть статистика количества подростковых суицидов по Абхазии?

— Есть, я слежу за такими случаями. В этом году их не было. В прошлом – два случая. Главная причина подростковых самоубийств в Абхазии – юношеская любовь, запрет родителей на брак в подростковом возрасте. Это никак не связано с соцсетями. Более того, в России за 2016 год было 750 подростковых суицидов, и только восемь человек состояли в "группах смерти". Это чуть больше одного процента.

— Восемь человек, и то не доказано, что именно эти группы их подтолкнули к последней черте?

— Да, они были участниками этих групп, но нет доказательств, что именно "группы смерти" подвели этих детей к самоубийству.

— Но такие подростки были всегда. До возникновения этих групп самоубийцы писали записки и прыгали с балкона.

— Согласна, "группы смерти" — просто новая форма, содержание не меняется. Это было, есть и будет — подростковая депрессия в период становления личности. Раньше переписывали слезные стихи и "уходили в ночь", возвращаясь под утро домой. Сейчас это по-другому.

— Какой тогда смысл трубить о "группах смерти", если это не имеет практически никакого отношения к Абхазии?

— Надо обезопасить наших детей даже от возможной угрозы. Тем более что у нас дети не избалованы вариантами проведения досуга. В Абхазии недостаток кинотеатров, мало спортивных секций для подростков, по сути, есть только интернет.

— А с жевательными резинками что? Они же безобидны, просто неудачный маркетинговый ход фирмы-производителя?

— Там были различные небезопасные задания, например, сделать селфи на самом высоком здании города. В 2015 году МВД России выпустило листовку касательно опасности селфи. Это не такое безобидное увлечение, как может показаться на первый взгляд. Множество подростков пострадали, пытаясь сделать хорошие снимки на высотных зданиях, на рельсах и в других опасных местах. Много случаев гибели детей. Где гарантия, что ребенок не пострадает во время выполнения этих заданий?

© Sputnik / Томас Тхайцук "Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии

— Вам не кажется, что тема "групп смерти" чрезвычайно раздута?

— Во многом, да. Шумиха вокруг этого в средствах массовой информации детей не пугает, наоборот, заинтересовывает. Не только у нас, в России в эти группы начали вступать дети из очень благополучных семей, без всяких проблем. Подросткам стало интересно.

— Может, они это в шутку воспринимают, и нет повода для беспокойства?

— Они это воспринимают как игру, но не понимают всех последствий. Ну, вы знаете эту систему — участники должны выполнить какие-то задания в определенный срок, иначе им начинают поступать угрозы. Многие дети пугаются, рассказывают родителям, а многие не рассказывают! Ребенку поступают сообщения: мы знаем твой адрес, как зовут твоих папу и маму… Ребенок не понимает, что вся эта информации размещена им самим на своей страничке в соцсети. Никакого вреда эти люди не могут причинить ребенку, кроме угроз.

— Вы считает, что реально, запугать человека в интернете?

— Конечно, реально! Тем более ребенка 12-14 лет.

— Есть инициатива запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях. Как вы к этому относитесь?

— Я с этим согласна. У детей хватает других сайтов, которыми они могут пользоваться в их возрасте. Ну, что ребенку в 12 лет делать в "Одноклассниках"? Можно воспользоваться примером Китая, где человек регистрируется в интернете только на основании паспорта.

— Я был на одном из школьных совещаний, где представители родительского комитета требовали запретить интернет в школе.

— Запретить проще всего, люди просто искаженно восприняли наши рекомендации. Интернет – огромная библиотека, где можно найти любую нужную информацию в кратчайшие сроки. Им нужно уметь пользоваться. Мы же не запрещаем ребенку, не умеющему плавать, подходить к морю? Надо дать ему спасательный круг и научить плавать. Мы призываем к тому, чтобы родители интересовались жизнью своих детей. Не следили, не вскрывали личную переписку, а просто интересовались, какую музыку слушают, какие фильмы смотрят, какие книги читают их дети.

— В данном случае деятельность Прокуратуры носит чисто рекомендательный характер?

— Мы контролируем ситуацию, стараемся принять все меры, чтобы эта беда не коснулось Абхазии. Мы видим, что "группы смерти" — это система, направленная на подрыв устоев общества. А это уже вопрос безопасности. Здесь и само общество должно идти навстречу и предпринимать все возможные меры, направленные на защиту и безопасность детей. Хочу отметить, что любой родитель либо ребенок может обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если он увидел сайт, либо продукцию в торговый точках, что, по его мнению, может причинить вред.

Эта проблема не конкретных детей и семей. Это наша общая проблема. Еще хочу призвать родителей, педагогов и всех взрослых людей не быть равнодушными и уделять больше внимания своим детям!