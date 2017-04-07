Пятничный субботник в Сухуме: покрышки, вилки и шоколадные пончики

Общегородской субботник в Сухуме начался с раннего утра, но в черте города, на набережной, в скверах и парках можно было увидеть только школьников и сотрудников коммунальных служб.

В 9.00 ученики сухумской Горской средней школы №10 имени Нестора Лакоба, разделившись на группы, с лопатами, вениками и граблями в руках обрушились "десантом чистоты" на прилегающие территории и набережную Махаджиров.

"Дети убрали мусор, вскопали почву вокруг деревьев и почистили надписи на стенах зданий", — рассказала завуч по воспитательной части сухумской школы №10 Инга Конджария.

Она добавила, что детей не пришлось уговаривать. Они с большим энтузиазмом и ответственностью подошли к поручению.

В основном мусор был стандартным – бутылки, обертки от конфет, пакеты, алюминиевые банки, но попалась и необычная для такого места находка — огромная покрышка от грузовика. Видимо, море принесло.

© Фото: Томас Тхайцук ТПП Абхазии предложила обязать организации проводить субботники

Девятиклассница Аника Шамба считает, что столица очень загрязнена. В этом, по ее мнению, вина самих жителей, которые бросают мусор не в урны, а прямо на улицы.

"Я считаю, что наш город засорен из-за нашей собственной безразличности, особенно это касается молодежи. Мы должны бережно и ответственно относиться к месту, где живем", — заявила школьница.

Александр Лаквитава был одним из тех, кто нашел ту саму покрышку и с трудом откатили ее к куче мусора. У него есть собственное видение борьбы с отходами.

"Можно было бы сделать так, чтобы каждый класс всех школ Сухума проводил на закрепленном за ними участке субботник, и делать это надо не реже одного раза в месяц. Этого, конечно, будет недостаточно, но хоть чуть-чуть стало бы чище", — уверен он.

По его личным наблюдениям, некоторые горожане, отдыхая на лавочках в парках или скверах, бросают мусор прямо перед собой, даже если урна стоит недалеко. Такое поведение Саша осудил и заверил, что сам он себя так не ведет.

У самого сердца сухумской набережной – Брехаловки – растет вечнозеленая юкка, которую необходимо периодически подстригать, особенно весной. Больше недели этим занимается сотрудник зеленого хозяйства столицы Абхазии Валера Ведюк.

Он рассказал, что эта юкка растет практически по всей набережной Сухума, и надо к курортному сезону успеть привести юкку и пальмы в порядок.

На пути от Брехаловки через центр города к Парку Свободы нигде больше не было видно активности горожан в уборке Сухума. Только несколько человек везли на тачке юкку для посадки.

"А здесь субботник не проводится?" — спросил у мужчины в Парке Свободы.

"Не знаю. Мы из "Зеленого хозяйства" и сегодня больше никого не видели", — ответил он.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

Идем дальше. Во дворе сухумской средней школы №2 имени Александра Пушкина встретил группу молодежи, которая заслуженно наслаждались вкусом шоколадных пончиков после субботника.

"Вы немного опоздали. Мы только что закончили уборку. Почистили улицу возле школы и парк у здания Государственной филармонии, Госмузея. Фактически, мусора там было немного, а вот сухих листьев, веток и пыли было достаточно много", — поделился результатами работы ученик 11 класса Александр Хаджимба.

Субботники нужно проводить чаще, это даже не оспаривается, продолжил он, так как государство не столь развито в экономическом плане, и ему тяжело самостоятельно бороться с загрязнением окружающей среды. Помогать стране в этом должны и сами жители, уверен молодой человек.

Александр признался, что нередко он становится свидетелем безответственного поведения граждан, которые просто, прогуливаясь по городу, могут бросить мусор и пойти дальше. В силу своего возраста Александр не делает им замечания, и, бывает, что он подбирает за ними этот мусор и бросает в урну.

"Для меня нет в этом ничего постыдного. Стыдно должны быть тем, кто себя так ведет", — упрекнул Хаджимба.

Милена Гечба была возмущена количеством окурков на улицах Сухума и призвала всех курильщиков не бросать их где попало.

"Мы почистили всю улицу вдоль школы и парк через дорогу. Помимо обычного мусора, я даже нашла вилку. Не понимаю, как здесь она могла оказаться. Также было очень много окурков, и я хочу обратиться к мужчинам, ну, не курите вы так много и не бросайте их прямо на улицах", — сказала Милена.

Администрация и городское Собрание Сухума в рамках подготовки к курортному сезону организовали общегородской субботник в пятницу 7 апреля, а в двадцатых числах планируется провести еще один субботник, но уже в большем масштабе.