МИД Абхазии осудил ракетный удар США по Сирии

СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия с глубокой озабоченностью восприняли ракетные удары по правительственным войскам Сирийской Арабской Республики, нанесенные США в ночь на 7 апреля, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в пятницу 7 апреля.

"Эта военная акция, совершенная в нарушение международного права и под сомнительным предлогом, является актом открытой агрессии против суверенного государства", — отмечено в заявлении.

Подобные действия США наносят серьезный урон усилиям Российской Федерации и легитимного Правительства Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом и препятствуют созданию коалиции по противодействию этой общей угрозе, уверены абхазские дипломаты.

"МИД Республики Абхазия решительно осуждает агрессивные действия американских военных и призывает международное сообщество дать адекватную оценку действиям США в Сирии", — заявил МИД республики.

В ночь на пятницу 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.