Память сотрудника ФСБ России Василия Квитко почтили в Сухуме

СУХУМ, 8 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба почтило память подполковника Пограничного управления ФСБ России Василия Квитко, погибшего в ходе исполнения служебных обязанностей 8 апреля 2011 года.

Руководство республики, сотрудники Погрануправления ФСБ России, представители Минобороны республики и СГБ возложили цветы к Алее Героев-пограничников в Сухуме.

"8 апреля 2011 года вошло в историю нашего управления как день подвига, проявленного в ходе выполнения задач по охране государственной границы Абхазии нашим сотрудником, подполковником Василием Квитко. Ценой собственной жизни он выполнил поставленную задачу по ликвидации вооруженных бандитов", — сказал начальник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин.

Он отметил, что подполковник Квитко прожил жизнь, полную самоотверженности и настоящих мужских поступков.

"Сегодня в строю многие наши сотрудники, которые лично знали его. Им выпала большая честь общаться с Василием Борисовичем. На протяжении всей своей жизни своим примером он настраивал на службу своих подчиненных и всегда был образцом для подражания", — подчеркнул Юдин.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Память сотрудника ФСБ России Василия Квитко почтило руководство Абхазии

Вице-президент Абхазии Виталий Габния сказал, что за проявленное мужество Василий Квитко навсегда остался в памяти и в сердцах людей.

"Подполковник Квитко обнаружил вооруженных лиц, и своими решительными действиями предотвратил нападение на основной состав наряда. Сам он погиб. Подвиг офицера остается в сердцах нашего народа", — подчеркнул Виталий Габния.

В честь подполковника Пограничного управления ФСБ России сотрудники Погрануправления произвели выстрелы в воздух.

Квитко Василий Борисович родился 1 февраля 1969 года в городе Кисловодск.

Василий Квитко неоднократно принимал участие в выполнении задач, в рамках проводимой на территории Северо-Кавказского региона контртеррористической операции.

В 2009 году был переведен в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия.

© Sputnik. Саид Барганджия Митинг памяти погибшего пограничника Василия Квитко прошел в Сухуме

8 апреля 2011 года организовывал проведение инженерной разведки по маршрутам движения автотранспорта Пограничного управления.

На окраине населенного пункта Чубурхиндж Галского района Абхазии в ходе осмотра нежилого помещения Квитко получил смертельное огнестрельное ранение. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента России Василий Квитко награжден орденом Мужества посмертно. Правительство Абхазии посмертно наградило офицера медалью “За воинскую доблесть”.

Для увековечения памяти погибшего, его имя занесено на мемориальную плиту, расположенную на Аллее Героев-пограничников в городе Сухум. Средняя школа №15 города Кисловодск названа его именем.

Ежегодно на Аллее Героев-пограничников в Сухуме проходит митинг, на котором присутствует руководство страны и сотрудники Пограничного управления.