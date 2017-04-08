"Троевластие" установилось в Чемпионате Абхазии по футболу

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. По итогам третьего тура Чемпионата Абхазии по футболу три команды набрали по семь очков, это команды "Афон", "Гагра" и сухумский "Нарт", об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор футбольной лиги Виталий Федоренко.

Гудаутская "Рица", не знавшая поражений в первых двух турах, уступила команде "Гагра" со счетом 1:0. В других матчах сухумское "Динамо" одержало победу над "Ерцаху" из Очамчыры, "Афон" с крупным счетом обыграл "Абазг" из Сухума, "Спартак" из поселка Агудзера с минимальным преимуществом обыграл Галский "Самурзакан" – 2:1, а столичная команда "Нарт" была сильнее "Шахтера" из Ткуарчала.

"Уровень команд в лидирующей группе равный, и по набранным очкам, и по забитым голам, поэтому начало чемпионата очень интересное", — добавил директор футбольной лиги.

Для популяризации национального футбольного турнира Федоренко считает важным показ игр чемпионата по телевидению.

"Мы показали матч за Кубок страны, это была первая "ласточка". Мы думали о том, чтобы показывать игры чемпионата, но не на каждом стадионе можно разместить аппаратуру для трансляций. Для съемок подходит стадион в Гагре и в Сухуме, не хотелось бы показывать стадионы, которые еще не готовы к этому", — подчеркнул Виталий Федоренко.

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Немаловажным фактором, который не позволяет транслировать игры чемпионата, является финансовая составляющая.

"Игры необходимо снимать на 7-8 камер, одной камерой футбол не посмотришь. Также нужно покупать аппаратуру, которая позволяет показывать видеоповторы", — сказал он.

В списке бомбардиров лидирует Айнар Гамисония из команды "Рица" с семью забитыми голами.

По итогам трех туров все команды набрали очки, кроме команды "Шахтер" из Ткуарчала.

XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в турнире играет десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт".