Вербное воскресенье: глава Абхазской Церкви отчитал прихожан

Sputnik, Владимир Бегунов.

В этом году у православных и католиков совпадает Пасха и, соответственно, Вербное воскресенье. Это случается периодически. Такое совпадение было в 2014 году, в следующий раз будет в 2025 году.

Воскресное утро, люди тянутся в кафедральный собор, кто с вербой, кто с пальмовыми листьями, кто с цветами.

"Я вот с пальмовой веточкой пришла, — говорит Асида, верующая из Сухума. – Христа же люди встречали при въезде в Иерусалим именно с пальмовыми листьями. В православии их заменяют вербой, потому что пальмы в северных регионах не растут. У нас растут, вот пальму и освещаю".

Перед началом службы на углу у собора толпятся цыгане, торгующие вербой.

Выходит глава Абхазской Церкви иерей отец Виссарион (Аплиаа) и разгоняет их: "Уходите от храма! Люди на службу идут, а вы на светлом празднике зарабатываете!"

Начинается служба. Верующих много, поток к храму не уменьшается.

Отец Виссарион (Аплиаа) обращается к прихожанам: "Вы приходите к Христу, покупаете вербу, цветы, зачем вы это делаете? Сорвите живую веточку по дороге, любую, или цветок! Я вижу много сухих веток, вынесите их из храма! Не должно быть их здесь!"

© Sputnik. Роберт Джопуа Два крестных хода совершили паломники из Абхазии в Лазареву субботу в Иерусалиме

Среди прихожан начинается ропот.

"Что батюшка говорит?" — спрашивает одна женщина другую.

"Говорит сухую вербу нельзя, надо выбросить", — отвечает ей собеседница.

"А я всегда такую вербу покупала!" — удивляется верующая.

"Я тоже, но, если по незнанию, Бог простит!" — говорит другая.

Вскоре по храму начинает ходить священник.

"Меня отец Виссарион послал, посмотреть, с чем вы пришли, — объясняет он верующим и осматривает срезы веток. — Вот это, — указывает на цветущую вербу в руках у старушки, — оставьте, а вы, — обращается к стоящему рядом мужчине, — уберите этот сухой букет! Лучше выйдите на улицу, сломайте живую веточку и с ней вернитесь!"

Вскоре глава Абхазской Церкви снова что-то говорит прихожанам, и люди начинают тянуться к выходу из собора. В храме становится шумно.

"Что происходит? Ничего не слышно!" — спрашивают верующие друг у друга.

"Говорит, что, если все сухие ветки не повыкидывают и свежих не наломают, не будет освящать мертвое дерево", — передают те, кто стоял ближе.

Люди выходят, рвут ветки и цветы с соседних кустов и возвращаются в храм.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии в праздник Благовещения посетили Храм Гроба Господня

"Надо же, а мы и не знали, что нельзя с такой вербой в храм приходить, — говорит прихожанка Елена. – По ней и не видно, что она сухая. Почки же на ней есть!"

Конфликт исчерпан, служба продолжается. Люди снова затихают, слушают священника и крестятся.

Вербное или пальмовое воскресенье – второе название праздника Входа Господня в Иерусалим. Это событие, когда Христос въехал в город на осле, а народ приветствовал его, кладя на дорогу пальмовые листья и одежду, описано у всех четырех евангелистов. Его празднуют православные, католики и многие протестанты.

Вербное воскресенье символизирует признание Христа Мессией и одновременно прообраз его входа в рай.

Въезд Иисуса в Иерусалим символичен. По древнему восточному поверью въезд в город на коне – символ войны, а на осле – символ мира.

В этот день в храме освящаются живые ветки пальмы, вербы, других растений. Их потом хранят в доме в течение года, украшают ими иконы.



