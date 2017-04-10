"Абхазские похороны" Беллы Ахмадулиной

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Абхазские похороны" Ахмадулина создала в 1973 году. Это тяжелое стихотворение о смерти маленькой девочки.

Несли венки, тяжелые, скупые,

старушек черных под руки влекли.

Да, все, что на приданое скопили,

все превратилось в белые венки.

Архивные фото Беллы Ахмадулиной смотрите здесь >>

А за девятнадцать лет до этого поэтесса впервые попала в Абхазию. Ее привез сюда муж – Евгений Евтушенко. В 1952 году он и сам первый раз ступил на абхазскую землю и увидел море. В 1954 году они провели здесь свой медовый месяц. Белла в Абхазии познакомилась с морем.

"Мы ходили по Сухуми, как было тогда принято, в полосатых пижамах, в пластмассовых наносниках, в белых войлочных шляпах, пахнувших овечьим сыром, и блаженно пробовали на рынке землянично душистую "Изабеллу" цвета заката при хорошей погоде…", — описывал это время Евгений Евтушенко в романе "Волчий паспорт".

Но перед этими блаженными воспоминаниями Белле пришлось изрядно поработать над квартирой, в которую заселилась поэтическая чета. Комната оказалась полна клопов, среди ночи Ахмадулиной пришлось будить соседа "краеведа, специалиста по путешествию аргонавтов за золотым руном" и травить клопов в абхазской квартире.

Ахмадулина оставалась всю жизнь связанной с Абхазией, даже после расставания с мужем. В ее сборнике "Поэзия народов Кавказа" среди переводов армянских, балкарских и грузинских поэтов есть и отдельный цикл переводов с абхазского языка.

Вот, к примеру, четверостишие из переложенного на русский стихотворения Баграта Шинкуба "Слово":

О слово, — влага, лакомая свежесть,

Ты — колокол, глаголящий в тумане,

Кратчайший путь между двумя умами

И вечная разлука всех невежеств.

А вот еще одно короткое стихотворение Шинкуба целиком в переводе Ахмадулиной:

© Sputnik. Леон Гуния Абхазия в русской литературе

Как я желал осилить перевал!

Как перевал моей беды желал!

Я бедствовал. Но, словно весть любви,

Следы мои на нежный снег легли.

Я шел сквозь ветер, как сквозь толщь стены,

Но были горячи мои ступни,

И таял под моей ногою снег.

Так я служил рожденью горных рек.

Возможно, Ахмадулиной была близка поэзия многих народов, еще и потому что в ней самой смешались татарская и русская кровь.

Ее судьба – эдакий слепок с истории XX века: исключение из литинститута за отказ участвовать в травле Пастернака (потом, правда, восстановили), недолгий брак с одним из самых громких поэтов эпохи (Евтушенко), съемка у Шукшина в фильме "Живет такой парень", который получил "Золотого льва" в Венеции, участие вместе с Фазилем Искандером и Василием Аксеновым в неподцензурном альманахе "МетрОполь", выступления в защиту Сахарова и Войновича… Ну, и главное, конечно: стихи, стихи, стихи. "По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят…", — знакомо каждому. Барбара Брыльска исполнила песню на эти стихи Ахмадулиной голосом Пугачевой в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром".

Бродский называл Ахмадулину наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии. Ее голос среди поэтов-шестидесятников не был таким громким и не вещал о социальном, как голос Евтушенко, Вознесенского, Высоцкого. Это была тихая лирика, поэтический экспрессионизм, как окрестили ее творчество критики и коллеги по поэтическому цеху, пытаясь подобрать хоть какое-то определение.

Вот и "Абхазские похороны" — тихое стихотворение об умершей девочке, в которое, кажется, вместилась вся скорбь мира:

Но пили, пили стопкою и чашкой —

и горе отпустило, отлегло,

и на дороге долго пахло чачей,

и голоса звучали тяжело.

Белла Ахмадулина умерла 29 ноября 2010 года в машине скорой помощи на 74-ом году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.