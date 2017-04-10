Испанская драма на абхазской сцене: зрителю покажут "Дом Бернарды Альба"

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Рада Ажиба. Генеральная репетиция спектакля "Дом Бернарды Альба" по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки прошла в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в понедельник 10 апреля.

По словам режиссера-постановщика спектакля Мадины Аргун, абхазские зрители увидят спектакль "Дом Бернарды Альба" впервые.

"Пьеса "Дом Бернарды Альбы" — последняя из сельских трагедий Федерико Гарсии Лорки. Я выбрала данную пьесу неслучайно. По моему мнению, спектакль близок нашему обществу. Сюжет о том, что, не имея никаких финансовых благ, семья cтавит себя выше всех, при этом они очень любопытны и склонны к сплетням", — сказала Аргун.

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Властная и жесткая Бернарда Альба после смерти второго мужа накладывает восьмилетний траур на всех своих домашних. У Бернарды пять дочерей от 20 до 39 лет, которых она держит в ежовых рукавицах, не позволяя выходить за ворота. Дополнительный траур еще более усложнил ситуацию. 39-летняя старая дева Ангустиас, дочь от первого брака, после смерти отца, получает богатое наследство, что привлекает к ней большое количество ухажеров и зависть сестер.

"В спектакле задействованы одни женщины нашей труппы. Роль Бернарды исполняет Народная артистка Абхазии Изольда Арухаа. Декорации созданы художником Виталием Кацба. Надеюсь, что спектакль "Дом Бернарды Альба" понравится местному зрителю и станет востребованным", — сказала режиссер.

Аргун добавила, что работа над премьерой длилась несколько месяцев, за это время прошло 35 репетиций. В спектакле играют: Народная артистка Абхазии Изольда Арухаа, Ирина Когония, Тома Авидзба, Циала Инапшба, Кристина Цимцба, Гунда Ажиба, Есма Квициния, Ашьна Хагба и Хибла Мукба.

Премьера спектакля "Дом Бернарды Альба" состоится 11 апреля в 19:00 на сцене Государственного абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.