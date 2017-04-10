Хаджимба провел совещание с силовыми структурами

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Ход расследования резонансных преступлений, произошедших в последнее время, и ситуацию с увольнением всего состава Управления собственной безопасности МВД обсудил президент с руководителями силовых структур республики, сообщила пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

Главе государства доложили о ходе расследования нападения на пожилых супругов и убийства одного из них в районе Маяка, а также двойного убийства в Галском районе.

"Выехали в Галский район, провели осмотр происшествия. Принимаются все меры по розыску и задержанию подозреваемого. По преступлению в районе Маяка дело возбуждено. Потерпевшая вывезена, находится в Сочи, контакт поддерживаем с ней и ее братьями. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, но установить лиц, причастных к данному преступлению, пока не представилось возможным. Все необходимое делается", — сообщил генеральный прокурор Зураб Ачба.

Президенту также сообщили последние данные о ходе расследования преступления в районе Маяка.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Игорь Базильский: мотивом ухода из МВД стала ликвидация УСБ

"Сегодня в первой половине дня мы проводили совещание с участием оперативных сотрудников, центрального аппарата руководства УВД Сухумского района и Прокуратуры Сухумского района. Наметили мероприятия на сегодняшний день и всю неделю. У нас появилась необходимость провести дополнительное обследование территории. У нас есть подозреваемые, но мы пока не можем говорить о них открыто. Мы делаем все, чтобы раскрыть данное преступление", — сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Рауль Зухба.

Глава государства поручил ведомству довести дело до конца и найти преступников.

"Это резонансные преступления, и они должны быть раскрыты", — подчеркнул президент.

Касаясь работы Службы государственной безопасности в контексте произошедшего двойного убийства в Галском районе, президент отметил, что ведомство должно принять все необходимые меры, чтобы "граница была закрыта".

Глава государства обсудил также ситуацию, связанную с сотрудниками бывшего Управления собственной безопасности МВД. Президент поручил генеральному прокурору провести тщательную проверку информации, ранее представленной сотрудниками бывшего УСБ в ходе брифинга.

"Если это имеет место, я спрошу с руководства МВД. Но если такового нет, люди за свои высказывания и действия должны нести ответственность. Я требую от Генеральной прокуратуры тщательно изучить этот вопрос и, действуя в рамках и строго в соответствии с законом, поставить вопрос о мерах ответственности по отношению к обеим сторонам", — сказал президент.

Рауль Хаджимба поручил МВД взять под контроль вопросы кадровой работы ведомства, не допускать ничем не обоснованных присвоений воинских званий и должностного роста.

Президент также отметил, что решения о структурных изменениях в ведомстве должны согласовываться с Кабинетом Министров.

Министр внутренних дел Аслан Кобахия сообщил, что новая штатная структура была подготовлена в январе и представлена в Администрацию президента и в Кабинет Министров. Он также отметил, что ранее в Министерстве были созданы управления в составе нескольких человек, что распыляло силы, но никак не влияло не результат работы. Проблема, связанная с сотрудниками бывшего УСБ, отметил он, состояла в том, что наступило то время, когда министр стал спрашивать с подчиненных о результатах проделанной работы.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Министр внутренних дел ответил на заявление Базильского

9 апреля в Галском районе в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены тела жителей города Гал Цурцумия Гии Бондовича и его супруги Шаламберидзе Софико Резоевны. Следствием было установлено, что огнестрельные ранения нанес житель села Сида Галского района Шамугия Дурмишхан Резикоевич. Прокуратурой Галского района в отношении гражданина Шамугия возбуждено уголовное дело.

6 апреля в селе Гумиста Сухумского района в частном домовладении по ул. Братьев Эзугбая в гостиной комнате на первом этаже дома был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, а также пожилая женщина с телесными повреждениями. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии, по данному факту Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК Абхазии (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Проводится расследование.

3 апреля весь состав Управления внутреннего контроля и расследований МВД Абхазии в количестве восьми человек написали заявления об уходе. На брифинге 5 апреля бывший начальник УСБ Игорь Базильский, комментируя свое решение об увольнении, заявил, что министр внутренних дел Аслан Кобахия ликвидировал Управления собственной безопасности МВД, подчинив ее Управлению по воспитательной работе. Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия подписал рапорты об увольнении восьмерых сотрудников Управления внутреннего контроля и расследований МВД.