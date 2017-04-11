Непредсказуемый Трамп: мнение политолога

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Сейчас мир становится более уязвимым и менее управляемым, действия Трампа непредсказуемы и поэтому опасны", — говорит доцент кафедры политологии Абхазского госуниверситета Далила Пилия.

По словам ученого, в девяностых годах XX века практически исчезло привычное нам политическое устройство в рамках Вестфальского мирного договора, который положил начало новому порядку в Европе на основе государственного суверенитета разных стран.

"Сегодня давать точные прогнозы политической ситуации в мире навряд ли возьмутся даже самые именитые аналитики, — уверена Пилия. — Прогнозы нельзя строить, как раньше, на основе противостояния глобальных политических сил, какими были СССР и США. Сейчас быстро меняются настроения людей, взаимоотношения между странами. Кто твой друг, а кто враг — зависит от складывающейся в данный момент ситуации".

Как говорит политолог, действия Дональда Трампа сложно предугадать даже американцам. С одной стороны, он человек прагматичный, пришедший из бизнеса, с другой – население США резко разделено на тех, кто за Трампа и кто против, и это во многом влияет на принятые им решения.

© Sputnik. Кейтлин Оукс Уязвимый мир: Трамп не стал гарантом безопасности

Исходя из этого, удары США по Сирии, приказ американским корабля двигаться в сторону Кореи — эти действия могут быть направлены на внутреннюю политику Америки, а не на внешнюю.

"Возможно, Трамп хочет доказать своим оппонентам, что он решителен, компетенте, как президент, понимает роль США в мире и может оставить след в мировой истории", — считает эксперт.

Однако, по словам политолога, учитывая ситуативность всей мировой политики последнего времени, американские корабли так же внезапно могут получить приказ развернуться и идти обратно.

По результатам опроса TNS Global наиболее скептичное отношение к президентству Трампа в Германии. Там 72% населения считают, что мир с Дональдом Трампом стал более уязвимым, наименьшее – в США, там с немцами согласны только 45% населения.

Во Франции то, что мир стал менее безопасным после избрания нового Президента Америки считают 64% опрошенных, в Бразилии – 60%, в Великобритании – 55%, в Турции — 52%, в Италии – 49%.

В опросе приняли участие более семи тысяч респондентов из семи стран разных возрастов. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка данных составляет три процента при доверительной вероятности 95%.