Покушавшиеся на Александра Анкваба получили тюремные сроки

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный Суд Абхазии назначил сроки тюремного заключения покушавшимся на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба.

Рамзи Хашиг и Астамур Хутаба приговорены к тюремному заключению строгого режима сроком на 20 лет, срок отбытия наказания исчисляется с момента их задержания, с апреля 2012 года. Соучастник преступления Алхас Хутаба был приговорен к 19 годам тюрьмы, Эдгар Читанава получил 14 лет заключения, а его брат Эдлар Читанава — 15 лет.

Путем частичного сложения наказаний, Рустан Гицба был осужден сроком на 9 лет. Муртаз Сакания также был признан виновным в соучастии в преступлении, суд ему назначил четыре года лишения свободы, однако в виду того, что он отбыл указанный срок, находясь под стражей, судебное разбирательство в его отношении было прекращено.

Подсудимый Тамази Барциц был оправдан, суд признал его право на обращение для возмещение имущественного и морального ущерба. Суд признал доказанным участие умершего в 2012 году Алмасбея Кчач в покушении, и принял решение прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого.

Анзор Бутба, который ранее был отпущен под поручительство, находится в розыске.

Суд также удовлетворил иск Администрации президента к подсудимым для взыскания материального ущерба.

"Взыскать в счет возмещения материального ущерба с Астамура Хутаба, Алхаса Хутаба и Рамзи Хашиг в пользу Администрации президента денежную сумму в размере 1 миллион 20 тысяч 420 рублей, в пользу Государственной службы охраны денежную сумму в размере 129 тысяч 381 рубля", — сказал председательствующий судья Роман Кварчия.

Коллегия Верховного суда постановила также частично удовлетворить гражданские иски потерпевших.

"Взыскать в пользу Цкуа и Пилия компенсацию морального вреда с Хутаба, Хутаба и Хашиг денежную сумму по 500 тысяч рублей с каждого", — отметил судья.

В период с 2005 по 2012 годы на жизнь Александра Анкваба было совершено шесть покушений, последнее — 22 февраля 2012 года.