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Игра Что? Где? Когда?

Весеннюю встречу "Что? Где ? Когда?" проведет абхазская диаспора в Москве

© Фото: http://abkhazmoscow.ru
В Абхазии
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Для кого-то это просто весна, а для абхазской молодежи в Москве весна – это новая весенняя встреча интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", которая состоится 20 апреля.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Московская абхазская диаспора готовится к предстоящей игре "Что? Где? Когда?", которая пройдет 20 апреля в "Черноморской Ривьере", сообщила представитель МАД Инна Барчан.

Для интеллектуальной битвы подготовлено много новых и интересных вопросов, сообщила Инна Барчан.

"Вопросы непростые. В основном они посвящены Абхазии, истории, этнографии, культуре и так далее. Это наше правило", – отметила Барчан.

Для регистрации команда должна прислать свое название, список участников и имя своего капитана по адресу info@abkhazmoscow.ru.

Радиоверсию интервью слушайте здесь >>

В первой и второй игре принимали участие около 10 команд. Пока это представители московской абхазской диаспоры. Однако, по словам Барчан, организаторы планируют расширить географию игры.

"Идея проведения такого рода интеллектуальных игр родилась в головах нашего молодого поколения еще в прошлом году. Мы уже провели две достаточно живые и интересные игры в очень содержательном формате. Мы не хотим ограничиваться играми внутри диаспоры, будем привлекать и другие диаспоры, российских представителей, возможно с участием медийных лиц. Также в игре могли бы принять участие и старшеклассники", – сказала Барчан. 

Подготовительные игры перед Чемпионатом Абхазии по Что? Где? Когда?
© Sputnik. Владимир Бегунов
Кочующая сова абхазских интеллектуалов

По словам представителя диаспоры, на ЧГК разыгрывается не только сова, изготовленная вручную дизайнером Аидой Гицба, но еще и различного рода сертификаты на посещение концертов и спектаклей.

Инна Барчан также отметила, что организаторы ЧГК планируют транслировать третью игру по Абхазскому государственному телевидению.

Для московской абхазской диаспоры это уже третья по счету интеллектуальная викторина. Само телешоу "Что? Где? Когда?" было придумано телеведущим Владимиром Ворошиловым в 1975 году. Официальным днем игры "Что? Где? Когда?" считается 4 сентября.

Как и в классической версии "Что? Где? Когда?"  теперь и зрители могут принять участие в игре. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия принимает видео-вопросы от своих читателей. Присылайте на почту m.vozba@sputniknews.com свой видео-вопрос, лучший будет задан на игре.



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