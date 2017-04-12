Эколог и депутат: проблему мусора в Абхазии надо решать уже сейчас

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Амра Амичба. Возмущения жителей поселка Дружба, где находится гудаутский мусорный полигон, директор Института экологии Абхазии Роман Дбар назвал обоснованными.

По его словам, не в первый раз ситуация со скоплением мусора вызывает недовольство местных жителей, а причиной очередных всплесков протеста становится, как правило, несанкционированный поджог мусора.

"Ветер разносит едкий запах дыма, запах плавящегося пластика, который чувствуется далеко за пределами полигона. В воздухе появляются химические соединения – диоксины. С экологической точки зрения воздух такой консистенции очень вреден для здоровья человека", — считает Роман Дбар. Он подчеркнул, что мусорные пункты должны быть огорожены и охраняемы.

Абхазия позиционируется как курортная, туристическая страна, и мониторинг состояния экологии, природы и водоемов в приоритете, уверен эколог. Нынешние полигоны в республике закладывались еще в советские времена. Дбар подчеркнул, что бытовые отходы тех времен значительно отличались от современных. Сейчас на одного человека приходится около 900 граммов отходов в сутки.

"Раньше это были в основном бумажные отходы, состояли из естественных природных материалов и быстро разлагались. Сейчас много пластика, полиэтилена", — отметил Дбар.

Ежегодно в республике вырабатывается до 100 тонн мусора, а с ростом числа туристов эта цифра может достигнуть и 150 тонн в год.

Директор Института экологии видит решение проблемы в сортировке мусора и дальнейшей переработке на вторсырье. И чем скорее это произойдет, тем лучше.

"Десять лет на это нам никто не даст. Речь может идти о паре лет. У нас нет такого запаса времени. Если бы речь шла о десяти-двадцати годах, тогда бы это не было столь актуально. Двадцать лет для значительной части населения – это вечность", – заключил Роман Дбар.

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия напомнил, что подобная ситуация с блокированием пунктов сбора бытовых отходов в прошлом году была и в Гулрыпшском районе.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Мусор из Гудауты вывозят на свалку в Сухуме

"В прошлом году из Гулрыпша везли в Сухум. Сейчас из Гудауты на сухумский полигон везут по пять машин мусора в день", — сообщил Пилия.

Он подчеркнул, что проблема утилизации бытовых отходов – это проблема не только Сухума, а республиканского масштаба.

Въезд на территорию свалки близ поселка Дружба Гудаутского района был перекрыт местными жителями в субботу 8 апреля. Пикет завершился вечером 10 апреля.

Требование закрыть или перенести свалку жители близлежащих сел уже предъявляли в мае 2016 года.