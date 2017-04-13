Памятник отважной стюардессе Курченко вернется в парк Сухума

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник Надежде Курченко будет отреставрирован за пределами Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в четверг 13 апреля.
По его словам, в последнее время в министерство периодически обращаются журналисты, граждане, гости столицы, приезжающие из России.
"Недавно приезжала делегация из Удмуртии. Все интересуются вопросом восстановления памятника Надежде Курченко", — добавил он.
Ситуация с памятником достаточно сложная, заметил заместитель министра.
"Но с другой стороны, она типична для многих мемориальных комплексов Абхазии и памятников культуры, которые находятся здесь. После войны они все подвергались разрушению, и особенно во время войны. Грузинские вандалы расстреливали скульптуры, были разрушены памятники Иуы Когония, Дмитрия Гулиа,и в том числе очень сильно был поврежден памятник Надежды Курченко, которая стала первой жертвой воздушного терроризма", — рассказал Батал Кобахия.
После гибели Надежды Курченко ее погребение состоялось в сухумском парке, который был назван ее именем.
"Перед войной, по настоянию матери, Надежду Курченко перезахоронили, но тем не менее сам памятник и комплекс остался. С советских времен там проходили различные мероприятия с участием школьников", — рассказал Кобахия.
Замминистра напомнил, что в 2010 году, администрация города Сухум выделила деньги на реставрацию памятника.
"Во время войны памятник был расстрелян, на нем были пулевые вмятины, во многих местах он был пробит насквозь. Памятник тогда был демонтирован, отреставрирован и установлен", — добавил он.
Однако в 2013 году в результате урагана упало дерево, стоявшее рядом.
Дерево упало прямо на памятник, после чего он пострадал еще больше. Конечно, это связано с теми повреждениями, которые были нанесены во время войны, видимо, сварка была не очень качественная. Его складировали местные органы для того, чтобы принять какое-то решение", — отметил Кобахия.
По его словам, он обратился к специалистам, которые могли бы отреставрировать памятник Надежды Курченко.
"Мы продумали, какие мероприятия необходимо провести, нужно подойти к работе очень детально, так как во время падения памятника оторвались фаланги пальцев", — подчеркнул Кобахия.
В Абхазии специальной сварки для бронзы не существует, рассказал Кобахия, и для проведения реконструкции памятник необходимо вывезти за пределы страны.
"Мы подготовили проект, мы пропустим его через монументальную комиссию, будут определены те, кто делает реставрацию, кто заказчик, сроки, какие нужны ресурсы. Я надеюсь, что к годовщине теракта в октябре удастся восстановить памятник", — подчеркнул Кобахия.
Если денег на восстановительные работы в бюджете будет недостаточно, так как он уже сверстан, то Минкультуры, возможно, обратится за помощью в Посольство России.
"Будем также обращаться к гражданам, общественным организациям, может быть, откроем счет, в любом случае, мы уже знаем, кто может восстановить, и хотели бы подтвердить это желание на государственном уровне", — подчеркнул он.
Скульптор Амиран Адлейба рассказал Sputik о том, что памятник был выполнен в необычном стиле.
"Работа стала воплощением школы французского скульптора Майоля, работа выполнена на хорошем уровне. Когда открывали этот памятник, я был студентом художественного училища и присутствовал на церемонии открытия. Героизм Надежды Курченко, конечно, незабываем", — рассказал Адлейба.
По его словам, бронза — очень стойкий материал, способный "выдержать" две и более тысячи лет, но если не будет намеренных внешних разрушающих факторов.
15 октября 1970 года советский гражданский самолет АН-24 вылетел из Батуми в Сухум. Спустя пять минут после взлета два пассажира потребовали взять курс на Турцию и прекратить радиосвязь, за невыполнение приказа — смерть.
19-летняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко попыталась преградить им путь в кабину пилотов, и была застрелена.
Надежда Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Она окончила школу-интернат в селе Понино Глазовского района Удмуртской АССР. В декабре 1968 года переехала в Сухум, где стала работать бортпроводником местного авиапредприятия. Надежда Курченко не дожила двух с половиной месяцев до своего двадцатилетия и три месяца до своей свадьбы.