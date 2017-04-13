Памятник отважной стюардессе Курченко вернется в парк Сухума

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник Надежде Курченко будет отреставрирован за пределами Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в четверг 13 апреля.

По его словам, в последнее время в министерство периодически обращаются журналисты, граждане, гости столицы, приезжающие из России.

"Недавно приезжала делегация из Удмуртии. Все интересуются вопросом восстановления памятника Надежде Курченко", — добавил он.

Ситуация с памятником достаточно сложная, заметил заместитель министра.

© Sputnik. А. Поликашин Последний рейс Надежды Курченко

"Но с другой стороны, она типична для многих мемориальных комплексов Абхазии и памятников культуры, которые находятся здесь. После войны они все подвергались разрушению, и особенно во время войны. Грузинские вандалы расстреливали скульптуры, были разрушены памятники Иуы Когония, Дмитрия Гулиа,и в том числе очень сильно был поврежден памятник Надежды Курченко, которая стала первой жертвой воздушного терроризма", — рассказал Батал Кобахия.

После гибели Надежды Курченко ее погребение состоялось в сухумском парке, который был назван ее именем.

"Перед войной, по настоянию матери, Надежду Курченко перезахоронили, но тем не менее сам памятник и комплекс остался. С советских времен там проходили различные мероприятия с участием школьников", — рассказал Кобахия.

Замминистра напомнил, что в 2010 году, администрация города Сухум выделила деньги на реставрацию памятника.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Парк Курченко

"Во время войны памятник был расстрелян, на нем были пулевые вмятины, во многих местах он был пробит насквозь. Памятник тогда был демонтирован, отреставрирован и установлен", — добавил он.

Однако в 2013 году в результате урагана упало дерево, стоявшее рядом.

Дерево упало прямо на памятник, после чего он пострадал еще больше. Конечно, это связано с теми повреждениями, которые были нанесены во время войны, видимо, сварка была не очень качественная. Его складировали местные органы для того, чтобы принять какое-то решение", — отметил Кобахия.

По его словам, он обратился к специалистам, которые могли бы отреставрировать памятник Надежды Курченко.

"Мы продумали, какие мероприятия необходимо провести, нужно подойти к работе очень детально, так как во время падения памятника оторвались фаланги пальцев", — подчеркнул Кобахия.

В Абхазии специальной сварки для бронзы не существует, рассказал Кобахия, и для проведения реконструкции памятник необходимо вывезти за пределы страны.

"Мы подготовили проект, мы пропустим его через монументальную комиссию, будут определены те, кто делает реставрацию, кто заказчик, сроки, какие нужны ресурсы. Я надеюсь, что к годовщине теракта в октябре удастся восстановить памятник", — подчеркнул Кобахия.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Парк Курченко

Если денег на восстановительные работы в бюджете будет недостаточно, так как он уже сверстан, то Минкультуры, возможно, обратится за помощью в Посольство России.

"Будем также обращаться к гражданам, общественным организациям, может быть, откроем счет, в любом случае, мы уже знаем, кто может восстановить, и хотели бы подтвердить это желание на государственном уровне", — подчеркнул он.

Скульптор Амиран Адлейба рассказал Sputik о том, что памятник был выполнен в необычном стиле.

"Работа стала воплощением школы французского скульптора Майоля, работа выполнена на хорошем уровне. Когда открывали этот памятник, я был студентом художественного училища и присутствовал на церемонии открытия. Героизм Надежды Курченко, конечно, незабываем", — рассказал Адлейба.

По его словам, бронза — очень стойкий материал, способный "выдержать" две и более тысячи лет, но если не будет намеренных внешних разрушающих факторов.

15 октября 1970 года советский гражданский самолет АН-24 вылетел из Батуми в Сухум. Спустя пять минут после взлета два пассажира потребовали взять курс на Турцию и прекратить радиосвязь, за невыполнение приказа — смерть.

19-летняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко попыталась преградить им путь в кабину пилотов, и была застрелена.

Надежда Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Она окончила школу-интернат в селе Понино Глазовского района Удмуртской АССР. В декабре 1968 года переехала в Сухум, где стала работать бортпроводником местного авиапредприятия. Надежда Курченко не дожила двух с половиной месяцев до своего двадцатилетия и три месяца до своей свадьбы.