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Тина Бебия

Конфета от Нестора Лакоба: долгожительница из Хуапа готовится к 112-летию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ежедневный физический труд, любовь к людям и любознательность - вот несколько факторов, которые помогли Тине Бебия, по ее мнению, дожить до 111 лет. Долгожительница рассказала корреспонденту Sputnik о секретах своего долголетия.

Sputnik, Рада Ажиба

Самой пожилой жительнице Абхазии Тине Бебия 4 мая этого года исполнится 112 лет. Воспоминания жительницы села Хуап Гудаутского района, живущей уже более века, трогают душу. На веку хрупкой, милой, общительной бабушки Тины выпало немало испытаний. Революция, война, голод оставили неизгладимый след в ее душе. Несмотря на то, что эти события ушли далеко в прошлое, пожилая женщина до сих пор отчетливо, до мелочей, помнит все. 

Она призналась, что ей совсем не хочется вспоминать детство, но она с удовольствием расскажет, как Нестор Лакоба угощал ее конфетой.

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© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Я и мои сестры пережили трудные времена, но я стойко выдержала все. Я трудилась от зари до зари в поле, собирала табак и пахала на быках, — начала рассказывать долгожительница. Моя мать из рода Дзидзария из села Лыхны, рядом с ними жил сам Нестор Лакоба. Несмотря на то, что наша бабушка нам не разрешала подходить к нему, мы с сестрой не слушались. Как только видели его, мы подбегали, мало того, что он угощал нас конфетой, еще гладил по голове и говорил: "Не потеряйте апсуара". Высокий, статный, его усы, улыбка — самый настоящий абхазский мужчина".

Несмотря на пережитые трудности, Тине Бебия  удалось вырастить и воспитать троих дочерей, которые подарили ей пятерых внуков, шестерых правнуков и одну праправнучку. Родные живут дружно, гордится бабушка Тина,  всегда интересуются делами друг друга, помогают, навещают.

"У меня пенсия небольшая, но стараюсь всем внукам и правнукам делить поровну. Они меня, конечно, ругают за это. После пережитых трудностей я и не думала о такой большой семье, и что проживу столько. Жить бы да радоваться, да вот, правда, здоровье все больше подводит", — посетовала бабушка.

Живет Тина Бебия со средней дочерью Риммой, которой 56 лет. По словам которой, мать всегда была активной, ответственной, трудолюбивой. 

"Привычка быть всегда при деле сохранилась у нее до сих пор. Посильной работой занимается сама. Иногда даже меня отчитывает, что в огороде все сделано не вовремя. Часто говорит: "Если бы я могла, давно уже все вскопала бы". Маме сложно сидеть весь день, ничего не делая. Она у нас всегда много работала, постоянно была в делах и заботах", — рассказывает дочь.

Мама всегда была любознательной и очень строгой, добавила она. Долгожительница старается ничего не упустить, все ее интересует. 

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© Sputnik. Томас Тхайцук, Илона Хварцкия, Рада Ажиба
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"Я ничего не упускаю из виду, должна знать все. Слежу за многим — какой выдался урожай, кто родился, кто умер, кто женился, что посажено в огороде, сколько кур в хозяйстве и заготовлены ли дрова на зиму. Также помню дни рождения своих детей, внуков и правнуков", — гордится она.

Бабушку Тину в селе и за ее пределами знают все, и не только потому, что она старейший житель Абхазии, но и потому, что она помогает людям народными средствами в лечении.  

— Вы покажите, как делаете народные лекарства, если мы к вам приедем еще?— интересуюсь, завершая беседу.

— Вам покажу и даже научу, — пообещала бабушка Тина.



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