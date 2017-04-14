Сошлись на один день: православная и католическая Пасха

Молитвы, милостыня и свободный пост

Воскреcение Христа – самый главный праздник в православии и католицизме, фундамент, на котором они основаны. Отличие лишь в обрядах, сказал настоятель абхазской католической церкви Ежи Пилюс.

"Во внешней форме празднование Пасхи у христиан и католиков отличаются обрядностью, но суть одна", — отметил Пилюс.

Он добавил, что последние дни Великого поста, начиная с Вербного Воскресенья, самые важные, а в четверг отмечается память первой торжественной Евхаристии, когда на тайной вечере Иисус Христос разделил свою трапезу с двенадцатью его учениками и предсказал предательство одного из них.

"В страстную пятницу мы призываем всех верующих к строгому посту. Тем, кому позволяет здоровье разрешается принимать пищу только три раза в день", — поделился настоятель абхазской католической церкви.

Страстная пятница у католиков состоит из четырех частей – литургия слова, которая объясняет суть креста, общая молитва за всех людей без исключения, открытие креста и поклонение ему, причастие.

Пилюс подчеркнул, что в католицизме пост не такой строгий, как в православии, и верующие могут сами решать от какой пищи отказаться, но в Страстную пятницу запрещается употребления мяса.

Католицизм, в принципе, предполагает отказ от мяса каждую пятницу в течение всего года, но каждый католик имеет право на свободный выбор, в соответствии с его состоянием здоровья и глубиной веры.

В дни поста принято помогать страждущим, делиться едой и давать милостыню. Во многих приходах в течение десятилетий установилась традиция жертвовать деньги, сэкономленные во время поста.

"В католицизме во время Великого поста объединяются три очень важных вещи – это сам пост, молитвы и милостыня. В страстную субботу многие прихожане ничего не едят до окончания литургии", — рассказал Пилюс.

Пасхальная литургия

Пасхальная литургия всегда проходит в торжественной обстановке, и чем больше церковный приход, тем торжественнее обряды, поделился настоятель абхазской католической церкви.

"Пасхальная служба очень длинная, и начинается она с закатом солнца, после которого во дворе церкви зажигается главная пасхальная свеча. После крестного хода все заходят в церковь за священником, который несет в руках большую свечу", — описал начало службы Пилюс.

Войдя в церковь, где свет должен быть погашен, священник позволяет всем прихожанам зажечь свои свечи от главной свечи. По словам настоятеля, это символизирует распространение света Христа по грешному миру.

Прихожане могут передавать его друг другу с мыслью о том, что нет другого света, кроме Христа. Об этом поется в католическом пасхальном возвещении. В пасхальную ночь католики также проводят обряды освящения воды и крещения всех желающих это сделать.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Асида Квициния Ежи Пилюс прокомментировал встречу Патриарха Московского и Папы Римского

Диалог между священником и человеком, решившим принять католицизм, — очень важный элемент этого обряда. Человек, если он взрослый, должен громко отречься от греха, сатаны и ответить на вопросы его веры в Бога. И эту процедуру католики должны проходить каждый год во время пасхальной службы.

"Обычно пасхальная литургия заканчивается ближе к утру, в зависимости от количества прихожан. Примерно, к 3-4 утра. В Польше, откуда я родом, больше приходят людей на утреннюю Пасхальную службу, которая начинается с восходом. Проводят крестный ход и заходят в церковь, где около двух часов идет служба", — рассказал настоятель.

Ежи Пилюс сожалеет, что в этом году не удалось доставить в Сухумскую католическую церковь Благодатный огонь из Иерусалима, так как материальных возможностей сделать это у паствы пока нет.