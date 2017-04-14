Российские посол и торгпред в Абхазии обсудили сотрудничество двух стран

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Перспективы развития российско-абхазских отношений обсудили Торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия Владимир Некрасов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев во время рабочей встречи в пятницу 14 апреля, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговым представителем РФ в Абхазии назначен Владимир Некрасов

Семен Григорьев отметил, что руководство Абхазии придает большое значение экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией.

Владимир Некрасов рассказал о планах по развитию торгово-экономических отношений между Россией и Абхазией, в частности, в области расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

В марте 2017 года Владимир Некрасов сменил на должности торгового представителя РФ в Абхазии Юрия Айкина, который был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Торговое представительство РФ в Абхазии содействует развитию торгово-экономических связей между РФ и республикой, а также представляет интересы РФ в Абхазии по всем вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества между государствами.