22:40 14 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Флаги. Архивное фото.

Российские посол и торгпред в Абхазии обсудили сотрудничество двух стран

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4720

Торговым представителем России в Абхазии в марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Некрасова.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Перспективы развития российско-абхазских отношений обсудили Торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия Владимир Некрасов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев во время рабочей встречи в пятницу 14 апреля, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ в Абхазии.

Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торговым представителем РФ в Абхазии назначен Владимир Некрасов

Семен Григорьев отметил, что руководство Абхазии придает большое значение экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией.

Владимир Некрасов рассказал о планах по развитию торгово-экономических отношений между Россией и Абхазией, в частности, в области расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

В марте 2017 года Владимир Некрасов сменил на должности торгового представителя РФ в Абхазии Юрия Айкина, который был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Торговое представительство РФ в Абхазии содействует развитию торгово-экономических связей между РФ и республикой, а также представляет интересы РФ в Абхазии по всем вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества между государствами.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Председатель Парламента Андриан Канду
    Голый скепсис

    Оппоненты президента Молдовы внутри страны считают, что предоставление республике статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС – сугубо политический жест.

  • Прибытие поезда Ташкент-Москва
    Новая лимита

    Центральноазиатский след в террористических актах в Санкт-Петербурге может заставить российское руководство пересмотреть миграционную политику.

  • Доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский, архивное фото
    Фактор страха

    Нагнетание истерии вокруг возможного вторжения в страны Балтии российских войск приведет к тому, что скоро в здесь будут бояться рыболовов в камуфляже.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Пять вечеров
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
Как готовить кулич
Такой не найдешь в магазине: как приготовить "особенный" кулич
Обзор цен на сухумском рынке
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia