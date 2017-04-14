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Футбол. Чемпионат Европы - 2016.

"Шахтер" одержал первую победу в Чемпионате Абхазии по футболу

© Sputnik. Владимир Песня
В Абхазии
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Матч IV тура Чемпионата Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Динамо" был перенесен на 22 апреля.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ткуарчалская команда "Шахтер" одержала свою первую победу в рамках XXIV Чемпионата Абхазии по футболу, обыграв команду "Абазг" со счетом 2:1, сообщает Федерация футбола Абхазии. 

В других матчах "Гагра" обыграла столичный "Нарт" всухую – 2:0, очамчырский "Ерцаху" и галский "Самурзакан" забили в ворота друг друга по одному мячу, "Спартак" уступил "Афону" – 0:2.  

Матч IV тура Чемпионата Абхазии по футболу между командами "Рица" и "Динамо" перенесен на 22 апреля.

Таблица чемпионата Абхазии по футболу
Таблица чемпионата Абхазии по футболу

После IV тура в турнирной таблице первые две строчки занимают "Афон" и "Гагра", в их активе по 10 набранных очков. Однако у команды "Рица" есть матч в запасе, в случае победы команда вплотную приблизится к лидерам, набрав только на одно очко меньше.

По-прежнему в списке бомбардиров лидирует игрок гудаутской "Рицы" Айнар Гамисония – 7 забитых мячей в ворота соперников, Георгий Жанаа из "Нарта" и Армен Капикян из "Афона" поразили ворота по 4 раза.

XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в турнире играет десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт"



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