Закон о транспорте разрабатывается в Абхазии: ради безопасности

СУХУМ, 14 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Безопасность пассажиров и водителей станет основой первого закона о транспорте Абхазии, который сейчас находится на стадии разработки, рассказал заместитель начальника Госуправления по транспорту Абхазии Тамази Хашба в пятницу 14 апреля.

"Закона о транспорте Абхазии никогда не было, и мы начали работу по его созданию. Основными его принципами будут безопасность пассажиров и водителей, налаживание транспортной инфраструктуры", — отметил Хашба.

Положения нового закона о транспорте, добавил он, прорабатываются с руководством железной дороги, авиации, морского порта, "Абхазавтодора". За основу взяты постановления, которые действуют в стране с момента создания управления по транспорту.

"Необходимость принятия этого закона обусловлена тем, что многие нюансы в области транспортного обслуживания сегодня не учтены. Это проводит к негативным последствиям в работе, которые нужно минимизировать, а в будущем исключить", — объяснил Тамази Хашба.

Когда конкретно будет готов закон о транспорте Абхазии, Тамази Хашба ответить затруднился, так как на его подготовку может уйти немало времени. Он уверен в том, что без этого закона функционировать и развиваться транспортная сфера республики не может.

Заместитель начальника Госуправления по транспорту Абхазии Тамази Хашба рассказал и о подготовке к курортному сезону.

"Большое внимание было уделено лицензированию и контролю за соблюдением водителями установленных государством тарифов на проезд", — отметил Хашба.

Рейд по проверке наличия лицензий у водителей общественного транспорта в Сухуме, добавил он, проведен в четверг 13 апреля, было выявлено около 50 нарушений.