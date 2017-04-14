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Вынос плащаницы в кафедральном соборе Сухума

Вынос плащаницы совершили в кафедральном соборе Сухума

В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)
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В христианских храмах Абхазии продолжаются богослужения, посвященные Страстной неделе и подготовки верующих к Пасхе.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Владимир Бегунов. Великую вечерню и обряд выноса плащаницы совершили в кафедральном соборе Сухума 14 марта. 

Глава Абхазской Православной Церкви отец Виссарион (Аплиаа) обратился к верующим с речью о том, что необходимо всегда помнить жертву Христа и жить по христианским законам не только во время Страстной недели и Великого поста, но и каждый день.

"В обыденной жизни мы часто нарушаем заветы Спасителя, забываем, что мир существует благодаря его смерти", — сказал отец Виссарион.

Несмотря на проливной дождь, в соборе собралось много людей, чтобы послушать службу и приложиться к плащанице (покров с изображением Христа), которая в обычные дни хранится в алтаре и недоступна верующим.

Роберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Страстную пятницу главное богослужение, Великая вечерня, начинается в 15.00 – время смерти Иисуса Христа. Во время обряда плащаницу выносят из алтаря, обходят крестным ходом вокруг храма и оставляют в храме для поклонения. Перед пасхальной утренней службой плащаницу вновь убирают в алтарь.

Страстная неделя продлится до Пасхи. Это особый период в жизни христиан. В эти дни православные христиане телесно и духовно очищаются воздержанием, богослужением и примирением, или обычаем взаимного прощения. По своей строгости Страстную неделю можно сравнить с первой неделей Великого поста, когда пищу можно принимать лишь 1-2 раза в день небольшими порциями. При этом в Великую пятницу и Страстную субботу вплоть до окончания вечерней службы церковь вообще предписывает полностью воздержаться от приема пищи.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)

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