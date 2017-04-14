Харазия: транспорт в Сухуме летом должен работать до полуночи

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Общественный транспорт в летний сезон должен работать, как минимум, до полуночи, заявил глава администрации Сухума Адгур Харазия на совещании по готовности городских служб к началу курортного сезона, сообщается на официальном сайте Администрации столицы.

"Давайте будем решать эти вопросы. Даже сейчас люди жалуются, что после 18.00 очень сложно добраться до дома", – подчеркнул Харазия.

О работах, проводимых в рамках подготовки к курортному сезону, рассказал начальник Коммунального управления Дмитрий Ахуба. Он отметил, что коммунальные службы в настоящее время проводят обрезку зеленых насаждений, подстригают газоны, убирают территорию на главных улицах, на столичной набережной и в парках.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

"Была проведена очистка и покраска фонтанов у Драмтеатра. Планируется высадка цветов у фонтанов на набережной и в Парке Славы. Дорожное ремонтно-строительное управление проводит очистку ливневых канализаций, проводит ямочный ремонт дорог", — подчеркнул Ахуба.

К курортному сезону "Спецавтохозяйство" устанавливает малогабаритные мусорные контейнеры на центральных улицах города.

Заместитель главного санитарного врача города Лидия Кураносова рассказала о работе СЭС.

"Городской санитарно-эпидемиологической службой проведена подготовительная работа к проведению весенней дератизации (уничтожение грызунов — ред.): закуплены препараты, определены площади, на которых будут проводиться работы. Заключаются договоры с учреждениями общепита на проведение мероприятий по борьбе с насекомыми. Проводятся проверки по выявлению стихийных свалок", — сказала Кураносова.

По ее словам, с мая начнутся регулярные проверки морской воды, будут браться пробы на соответствие допустимым нормам, будут проверяться гостиницы и места общественного питания.

Начальник Управления здравоохранения Тина Чкадуа рассказала, что все лечебные учреждения города готовы к началу курортного сезона. Адгур Харазия дал поручение обеспечить работу дополнительной бригады скорой помощи и обеспечить оснащение медицинских учреждений медикаментами.

На совещании представители МЧС рассказали о профилактических работах по противопожарной безопасности. На соответствие нормам противопожарной безопасности проверяются гостиницы и места общепита.

О безопасности на море рассказал начальник инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа. Главной ежегодной проблемой он назвал невыполнение арендаторами пляжей необходимых требований. По его мнению, предписания ГИМС необходимо включать в договор аренды.

"Из всех пляжей города только 2-3 минимально оборудованы необходимым", – сказал Сабуа.

Глава администрации поручил начальнику Коммунального управления организовать контроль за выполнением требований МЧС Республики Абхазия по обустройству пляжных зон, за безопасностью на воде.

Заместитель начальника УВД города Сухум Бадра Джикирба отметил работу по охране правопорядка. По его словам, в УВД разработан план, включающий в себя меры по обеспечению общественной безопасности, по противодействию преступлениям, и обеспечению безопасности на дорогах. В летний курортный период в УВД города прикомандируют 10 сотрудников ГАИ, которые помогут коллегам.