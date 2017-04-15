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Абхазо-российская граница.

Отельеры: надеемся, что российским силовикам не запретят ездить в Абхазию

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун заявил, что возможное введение ограничения для полицейских РФ права выезда из страны может негативно сказаться на туристическом сезоне в Абхазии.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун выразил надежду на то, что возможное введение временного ограничения для российских полицейских выезда за пределы России не коснется Абхазии. Об этом он рассказал корреспонденту Sputnik.

"Мы хотели, чтобы МИД России, которому поручили составлять список стран, в которые будет запрещен выезд российским сотрудникам полиции, не включил Абхазию в этот список. Силовики из России, в частности сотрудники МВД РФ, составляют значительную часть туристов, приезжающих в Абхазию", — добавил он.

По словам Жигуна, эта часть туристов одна из самых комфортных для Абхазии.

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© Sputnik. Алексей Никольский
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"Поскольку это люди, которые соблюдают правопорядок и ведут себя очень ответственно. Есть люди, которые приезжают в республику и в во второй, и в третий раз", — подчеркнул президент Гильдии.

Гильдия отельеров Абхазии написала письмо в МИД республики для решения этого вопроса с российскими коллегами.

"Мы надеемся, что МИД Абхазии сможет передать нашу обеспокоенность и пожелания о том, чтобы Абхазия была исключена из списка стран, куда будет запрещено выезжать сотрудникам МВД России", — подчеркнул Жигун. 

В 2015 году депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Дмитрий Носов внес законопроект о запрете на выезд сотрудников МВД, имеющих доступ к гостайне. В марте 2016 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу бывшего депутата. 

13 апреля 2017 года руководство МВД поддержало вызвавший споры в Госдуме законопроект об ограничении права сотрудников полиции на выезд за границу. Также Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал и рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект.

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