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Первое заседание шестого созыва Парламента Абхазии

Депутаты Парламента о первом заседании: было нервозно, но обошлось

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Депутаты Народного Собрания — Парламента Илья Гуния и Натали Смыр в интервью Sputnik Абхазия рассказали о работе нового созыва и о том, как прошло первое заседание.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Нервозность ощущалась в ходе первого заседания Народного Собрания, но все прошло спокойно и достойно, выразили общее мнение депутаты шестого созыва Парламента Абхазии Натали Смыр и Илья Гуния. 

"Ощущалась некая нервозность в зале, но в целом атмосфера была дружелюбной, все прошло спокойно. Я предполагал, что все именно так и будет", — сказал депутат Народного Собрания Абхазии Илья Гуния. 

Его коллега Натали Смыр тоже обратили внимание на ту напряженность, которая витала в воздухе во время первого заседания депутатов. Она отметила, что парламентарии сумели с этим справиться и заседание прошло на достойном уровне. 

Полную версию беседы с Натали Смыр и Ильей Гуния слушайте здесь>>>

Кандидатуры Гуния была выдвинуты на должность спикера, Смыр на должность вице-спикера Парламента республики, но они воспользовались своим правом на самоотвод. 

Архивное фото
© Sputnik.
Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

По словам депутатов, такое решение было обусловлено отсутствием у них опыта работы в Парламенте. 

"Я человек новый в этой работе и еще должна набраться опыта. Это большая ответственность. Нужно для начала поработать какое-то время, приглядеться, оценить ситуацию", — считает Натали Смыр. 

В работа Парламента, дополнил коллегу Илья Гуния, есть определенная специфика, знания о которой приходит с опытом. 

"Это ответственная работа, я не был морально готов к должности спикера Парламента", — подчеркнул Гуния. 

Первое заседание шестого созыва Народного Собрания —Парламента Республики Абхазия прошло во среду 13 апреля. На должность спикера Парламента был избран самый старший по возрасту депутат Валерий Кварчия, его заместителями стали Михаил Сангулия, Левон Галустян и Саид Харазия. 



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