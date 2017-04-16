Историк о праздновании Пасхи в Абхазии: запрещали, но отмечали

СУХУМ, 16 апр — Sputnik, Рада Ажиба. В Абхазии после восстановления советской власти запрещали отмечать Пасху, но мы праздновали, рассказала историк Людмила Лазба.

"Несмотря на то, что нам запрещали отмечать самый светлый церковный праздник, мы все равно праздновали, красили яйца, приносили жертвоприношение. И не дай бог в то время, если в школе увидели бы краску на руках. Вплоть до исключения могли поставить вопрос. Я 40 лет своей жизни прожила в советском союзе, и при всех его плюсах, были большие минусы", – сказала Лазба.

По словам историка, языческие обряды абхазов тесно переплетены с церковными праздниками.

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"Насколько я знаю, на пасхальной неделе не поминают усопших. Поминальные столы и мероприятия в эти дни недопустимы. Умерших родственников принято поминать после празднования "Женской Пасхи", во вторник или понедельник", — сказала она.

© Sputnik. Михаил Мордасов Советская пасхальная Абхазия

Людмила Лазба отметила, что на пасхальном столе у абхазов обязательным было национальное блюдо — "аиладж". (блюдо из кукурузной муки с добавлением первого сыра — ред.)

"Я помню, в нашей семье отец всегда приносил жертвоприношение. С утра открывали кувшин с вином (ахапща-ред), готовили аиладж. И в этот день не вспоминали усопших, все делалось за здравие", — подчеркнула историк.

Людмила Лазба уверена, что у каждого абхаза глубоко заложено уважение и почитание святилищ (аныха-ред.).

"Я считаю, что нас всех абхазов объединяло апсуара. Мы ставим апсуара выше всех религий. Это то, что нас спасает, другие нации могут нас не понять, но это так", — сказала она.

По мнению историка, Пасха — один из самых почитаемых праздников у абхазов.