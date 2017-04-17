"Царская" болезнь: что мы знаем о гемофилии

Sputnik, Амра Амичба.

Гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

"Царская болезнь" - так иначе называют гемофилию, и такой поэтический эпитет болезнь получила за то, что в старину была распространена в королевских семьях Европы. Самой известной носительницей гемофилии была королева Великобритании — Виктория. Гемофилией страдал один из ее сыновей — Леопольд, а также ряд внуков и правнуков, включая российского царевича Алексея Николаевича.

По словам гематолога Джульетты Агрба, заболевание передается от женщины детям мужского пола. При дефиците фактора свертывания VIII ставится диагноз гемофилия А, при дефиците фактора IX - гемофилия В. В России зарегистрировано 7 500 пациентов с гемофилией. Из 10 тысяч гемофилией А болеет один человек, гемофилия В встречается еще реже — из 50 тысяч может заболеть один человек.

Тяжелая форма диагностируется при одном проценте этого фактора в крови и проявляется с младенчества.

"Как только ребенок рождается, у него проявляются признаки заболевания: кровоизлияние в суставы, мышцы, во внутренние органы, может быть кровотечение из пуповины, — отметила Агрба. - Средней тяжести форма заболевания – уровень фактора от одного до пяти процентов. Эта форма проявляется в дошкольном возрасте в четыре-шесть лет или позже с умеренным гематологическим синдромом. Также с кровоизлиянием в суставы, мышцы и гематурией, когда кровь в моче. Обострение при средней тяжести бывает от 2 до 3 раз в год".

Гематолог рассказала, что клинически симптоматика проявляется и позже в школьном возрасте, обычно после травм и операций. Среди выше описанных симптомов могут быть кровотечения из носа, десен, желудочно-кишечные кровотечения и кровоизлияния в головной мозг.

"Диагноз ставится на основании клинической картины заболевания, исследования свертываемости системы крови и определения уровня VIII и IX факторов. Еще важным является для постановки диагноза наличие больных гемофилией в семье по материнской линии", — подчеркнула Джульетта Агрба.

Пациенты с диагнозом гемофилия так же, как инсулинозавимые больные, должны наблюдаться всю жизнь у врача и принимать препараты замещающие факторы.

"Лечение — только заместительная терапия. Факторы, которых не хватает, их и переливают, но эти больные находятся на диспансерном учете. И все лекарства больные гемофилией получают бесплатно от государства", — заметила доктор.

© Sputnik. Леон Гуния Аллергику в помощь: все о поллинозе

Касаясь статистики этого заболевания в Абхазии, Джульетта Агрба заметила, что в последнее время никому в республике не диагностировали гемофилию.

"С гемофилией за все послевоенное время приходил один больной, сейчас ему под сорок лет, наверное. Он лежал в городской больнице, когда я там работала. Но сейчас не было такого случая, чтобы обратился кто-то с этой болезнью. Может, в детской больнице были случаи, хотя нет, иначе позвали бы меня как единственного гематолога в республике, — сказала Джульетта Агрба. — А до войны человек пять их было в Абхазии. Двое мальчиков абхазов из одной семьи были. Теперь я не знаю, где они. Даже статистику не могу сказать. Может, и есть в республике больные гемофилией, а наблюдаются в России, Краснодаре и Сочи. Я не знаю этого".

По словам гематолога, до войны в Сухуме был Гематологический диспансер при Республиканской больнице, он располагался в отделении терапии, было 10 коек.

"Там наблюдались все больные с заболеванием крови, в том числе с гемофилией. Когда у них обострение заболевания происходило, тогда они приходили к нам, госпитализировались, лечились у нас. А сейчас нет этого диспансера. Вот я единственный гематолог, который остался. Тогда нас три врача-гематолога было", — заметила Агрба.

При всей тяжести заболевания, по словам врача, прогнозы могут быть благоприятными, если выявить болезнь на ранней стадии и начать лечиться.

"Но дело в том, что у этих больных очень часто развиваются сопутствующие болезни. Из-за того,что происходит кровоизлияние в суставы, у них развивается патология суставов, которые становятся неподвижными. Кровь скапливается и развивается артрозы, артриты. Самое главная профилактика заключается в том, чтобы они не падали, не было никаких порезов, аккуратно себя вели, особенно дети. Повзрослее становятся, там уже полегче. Сложно за детьми наблюдать, они ведь прыгают, бегают, падают. Всякое бывает, на фоне этого начинается кровотечение", — предостерегла гематолог Джульетта Агрба.

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day). Цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием. Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира.