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Еда. Соленья

Диетолог: после длительного пасхального поста нельзя налегать на яйца

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (49)
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Врач-диетолог Аэлита Шакая рассказала в интервью радио Sputnik о том, как начать правильно питаться после длительного поста.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. После длительного поста не стоит налегать на яйца или куличи, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Аэлита Шакая.

"Такое длительное воздержание от мясо-молочных продуктов не может пройти бесследно. Люди полтора месяца воздерживались, а потом вот оно все на столе, все вкусно. Но не стоит забывать о том, что за это время в организме происходят изменения, ему необходимо время, для того чтобы выйти из этого состояния, не навредив себе", — рассказала диетолог.

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По ее словам, людям не стоит съедать в большом количестве яйца и куличи. Можно поесть не более одного или двух яиц, подчеркнула она. Выход из поста должен занимать не менее недели, отметила врач.

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© Sputnik. Евгения Новоженина
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"В первые дни нужно употреблять молочные продукты, также необходимо следить за их жирностью. В первые дни можно пить не жирное кислое молоко, есть сыры. В последующем уже можно добавлять в рацион мясные блюда, а начинать лучше с курицы, индейки или с рыбы, через неделю уже можно есть говядину", — подчеркнула Шакая.

Если не следовать этим правилам, последствия для здоровья могут быть серьезные, отмечает врач.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан. Православные христине придерживаются поста в течение 49 дней, во время которого верующие воздерживаются от мяса и  молочных продуктов.

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (49)


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