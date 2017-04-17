Диетолог: после длительного пасхального поста нельзя налегать на яйца

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. После длительного поста не стоит налегать на яйца или куличи, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Аэлита Шакая.
"Такое длительное воздержание от мясо-молочных продуктов не может пройти бесследно. Люди полтора месяца воздерживались, а потом вот оно все на столе, все вкусно. Но не стоит забывать о том, что за это время в организме происходят изменения, ему необходимо время, для того чтобы выйти из этого состояния, не навредив себе", — рассказала диетолог.
По ее словам, людям не стоит съедать в большом количестве яйца и куличи. Можно поесть не более одного или двух яиц, подчеркнула она. Выход из поста должен занимать не менее недели, отметила врач.
"В первые дни нужно употреблять молочные продукты, также необходимо следить за их жирностью. В первые дни можно пить не жирное кислое молоко, есть сыры. В последующем уже можно добавлять в рацион мясные блюда, а начинать лучше с курицы, индейки или с рыбы, через неделю уже можно есть говядину", — подчеркнула Шакая.
Если не следовать этим правилам, последствия для здоровья могут быть серьезные, отмечает врач.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха— главный праздник православных христиан. Православные христине придерживаются поста в течение 49 дней, во время которого верующие воздерживаются от мяса и молочных продуктов.