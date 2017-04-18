Депутаты Парламента Абхазии предложили вести онлайн трансляции заседаний

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии во вторник 18 апреля предложили рассмотреть возможность ведения прямых трансляций с заседаний.

С инициативой ведения онлайн трансляций с заседаний выступил депутат Дмитрий Дбар. Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что этот вопрос очень важный и интересный.

"Мы каждый понедельник в 11 часов должны собираться, обговаривать вопросы, обсуждать текущие дела. В первый понедельник соберемся, обговорим этот вопрос, помимо него есть и другие темы для обсуждения", — сказал Валерий Кварчия.

Депутат Батал Айба отметил, что общество уже давно желает видеть, что происходит в Парламенте.

"Мне избиратели задавали вопросы, насколько будет открыта работа Парламента, насколько гласной. Я всячески поддерживаю эту инициативу и думаю, что большинство депутатов с этим пришли в Парламент. Техническую часть мы обговорим позже", — сказал Айба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отказались от служебных автомобилей двое депутатов Парламента Абхазии

Спикер Парламента Валерий Кварчия сказал, что этому вопросу следует посвятить специальное заседание Народного Собрания.

"Речь идет о тех заседаниях, которые Парламент решит проводить открыто, если закрытое заседание, тогда другой вопрос. А все остальное не обязательно показывать на АТ, можно вести онлайн трансляции. Есть сайт Парламента, онлайн будет идти там, а скажем, в воскресенье или в субботу телевидение может без купюр брать это и показывать", — предложил депутат Батал Табагуа.

Валерий Кварчия поблагодарил депутатов за то, что подняли тему. Для принятия решения необходимо проговорить все детали, подытожил спикер.

Выборы в Народное Собрание — Парламент Абхазии шестого созыва прошли в два тура. Избраны 34 депутата из 35. Имя последнего члена Парламента станет известно после 14 мая, когда в одном из округов состоится повторное голосование.