23:04 18 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию

"Летит!": как встречали Сергея Лаврова в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (11)
2240

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Абхазию на белоснежном самолете всего на два дня. О том, как руководство страны, сотрудники Администрации президента и журналисты встречали главу внешнеполитического ведомства РФ, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава.

"Короли" дороги

За полчаса до отъезда в аэропорт имени Владислава Ардзинба в Бабушаре, куда должен был приземлиться самолет главы МИД России Сергея Лаврова, двор Администрации президента был полон людей и автомобилей. Солнечная погода располагала к беседе, тем более, было о чем говорить.

На каком самолете прилетает Лавров, с опозданием или во время, будет ли с ним Мария Захарова, будет ли возможность задать вопросы, какая программа запланирована и много других вопросов звучало то от одного журналиста, то от другого. 

По правую сторону от микроавтобусов для журналистов и танцоров Госансамбля песни и пляски Абхазии стоял целый парк милицейских и служебных автомобилей. Длинной колонной выехали в сторону аэропорта в четыре часа дня с мигалками и "крякалками" — все как полагается.

Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума

Скорость ограничивалась только особенностямм рельефа. Многим пассажирам это чувство "королей" дороги понравилось.

"А мы обратно так же с мигалками поедем? Это было прикольно", — прозвучал вопрос одного из попутчиков по приезду в аэропорт.

Услышав, что обратно будет еще быстрее и экстремальнее, вопрошающий мечтательно улыбнулся.

Пройдя обычные аэропортовые процедуры, мы оказались непосредственно на взлетной полосе, между стыками плит которой робко, но настойчиво, пробивалась зеленая травка. Лежал красный ковер. Правда, позже его убрали.

На всякий случай, неподалеку стояли пожарные машины, скорая помощь и патрульные автомобили.

Операторы, как всегда, в своем профессиональном кругу обсуждали кадры и возможности их камер, журналисты пытались угадать, как именно будет проходить встреча.

Одними из первых приехали Чрезвычайные и полномочные послы Абхазии и России, Игорь Ахба и Семен Григорьев. Позже подъехали президент Рауль Хаджимба и министр иностранных дел страны Даур Кове. На небольшой площадке становилось тесно.

Лавров открыл новый комплекс посольства России в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лавров открыл новый комплекс посольства России в Сухуме

На белоснежном самолете

Примерно в 17:30 на горизонте показалась маленькая серая точка на фоне светло-голубого небосвода. 

"Летит!", — прокатилось по толпе. Но вдруг серая точка, которая, предположительно, должна была превратиться в полноценный самолет, исчезла с "радаров" ожидающих.

"Куда он делся?", — возник еще один вопрос у принимающей стороны.

А самолет главы внешнеполитического ведомства России внезапно показался слева от здания аэропорта. Так стало ясно, с какой стороны лайнеры заходят здесь на посадку.

Фонарь самолета становился все ярче, а сам он все больше и больше. В 17:40 он приземлился в 200 метрах от здания аэропорта, сделав полукруг, покатил в нашу сторону.

"Дорогие журналисты, к самолету не подходим. Снимайте с этой точки. Здесь вам будет удобно и обзор хороший", — вежливо попросили сотрудники Администрации президента и охрана.

Место и вправду было неплохое. Самолет остановился прямо напротив нас, открылась дверь, из салона, улыбаясь, вышел Сергей Лавров. Было видно, что он пребывает в хорошем настроении. Операторы и фотографы тут же "нацелили" свои камеры.

Лавров поздравил с новосельем российских дипломатов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава
Лавров поздравил с "новосельем" российских дипломатов в Абхазии

Руководители Абхазии вышли навстречу к гостям. Тепло поприветствовав их, в лучших традициях национального гостеприимства, Лаврову преподнесли винный рог и ачашв. Он, конечно же, не стал отказываться, поблагодарив за теплый прием, отпил глоток вина и попробовал национальное угощение.

Длилось все это недолго. Нас предупреждали, что после этого быстро запрыгиваем в свои автомобили и "летим" к посольству России в Абхазии, где пройдет официальная церемония его открытия.

Что "быстро" поняли, но не ожидали, что настолько быстро. Колонна стремительно выехала из аэропорта, а водителю нашего микроавтобуса пришлось наверстывать драгоценное время, которое он потерял, уступая другим автомобилям на выезде.

Еле удерживаясь в кресле, подпрыгивая на каждой кочке или лежачем полицейском, "долетели" до центра города. Успели.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (11)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девочки на праздновании Навруза
    Именем закона

    В Таджикистане опубликован "Реестр национальных имен", которыми рекомендовано называть детей.

  • Выступление ансамбля имени А. В. Александрова в Ереване. Архив.
    Чтобы помнили

    Музыканты ансамбля Александрова, не попавшие на рейс, разбившийся в декабре, приедут на открытие фестиваля "Возрождение".

  • Мемориальный комплекс на месте лагеря для советских военнопленных в Саласпилсе
    Пляски на костях

    На территории бывшего лагеря советских военнопленных в Саласпилсе планируют построить коттеджи и разбить парк отдыха.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Лавров поздравил с новосельем российских дипломатов в Абхазии
Лавров поздравил с "новосельем" российских дипломатов в Абхазии
За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
Заряжай мозги

Соцсети

Sputnikabkhazia