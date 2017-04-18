"Летит!": как встречали Сергея Лаврова в Абхазии

Sputnik, Бадри Есиава.

"Короли" дороги

За полчаса до отъезда в аэропорт имени Владислава Ардзинба в Бабушаре, куда должен был приземлиться самолет главы МИД России Сергея Лаврова, двор Администрации президента был полон людей и автомобилей. Солнечная погода располагала к беседе, тем более, было о чем говорить.

На каком самолете прилетает Лавров, с опозданием или во время, будет ли с ним Мария Захарова, будет ли возможность задать вопросы, какая программа запланирована и много других вопросов звучало то от одного журналиста, то от другого.

По правую сторону от микроавтобусов для журналистов и танцоров Госансамбля песни и пляски Абхазии стоял целый парк милицейских и служебных автомобилей. Длинной колонной выехали в сторону аэропорта в четыре часа дня с мигалками и "крякалками" — все как полагается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сергея Лаврова встретили рогом вина и ачашвом в аэропорту Сухума

Скорость ограничивалась только особенностямм рельефа. Многим пассажирам это чувство "королей" дороги понравилось.

"А мы обратно так же с мигалками поедем? Это было прикольно", — прозвучал вопрос одного из попутчиков по приезду в аэропорт.

Услышав, что обратно будет еще быстрее и экстремальнее, вопрошающий мечтательно улыбнулся.

Пройдя обычные аэропортовые процедуры, мы оказались непосредственно на взлетной полосе, между стыками плит которой робко, но настойчиво, пробивалась зеленая травка. Лежал красный ковер. Правда, позже его убрали.

На всякий случай, неподалеку стояли пожарные машины, скорая помощь и патрульные автомобили.

Операторы, как всегда, в своем профессиональном кругу обсуждали кадры и возможности их камер, журналисты пытались угадать, как именно будет проходить встреча.

Одними из первых приехали Чрезвычайные и полномочные послы Абхазии и России, Игорь Ахба и Семен Григорьев. Позже подъехали президент Рауль Хаджимба и министр иностранных дел страны Даур Кове. На небольшой площадке становилось тесно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лавров открыл новый комплекс посольства России в Сухуме

На белоснежном самолете

Примерно в 17:30 на горизонте показалась маленькая серая точка на фоне светло-голубого небосвода.

"Летит!", — прокатилось по толпе. Но вдруг серая точка, которая, предположительно, должна была превратиться в полноценный самолет, исчезла с "радаров" ожидающих.

"Куда он делся?", — возник еще один вопрос у принимающей стороны.

А самолет главы внешнеполитического ведомства России внезапно показался слева от здания аэропорта. Так стало ясно, с какой стороны лайнеры заходят здесь на посадку.

Фонарь самолета становился все ярче, а сам он все больше и больше. В 17:40 он приземлился в 200 метрах от здания аэропорта, сделав полукруг, покатил в нашу сторону.

"Дорогие журналисты, к самолету не подходим. Снимайте с этой точки. Здесь вам будет удобно и обзор хороший", — вежливо попросили сотрудники Администрации президента и охрана.

Место и вправду было неплохое. Самолет остановился прямо напротив нас, открылась дверь, из салона, улыбаясь, вышел Сергей Лавров. Было видно, что он пребывает в хорошем настроении. Операторы и фотографы тут же "нацелили" свои камеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Лавров поздравил с "новосельем" российских дипломатов в Абхазии

Руководители Абхазии вышли навстречу к гостям. Тепло поприветствовав их, в лучших традициях национального гостеприимства, Лаврову преподнесли винный рог и ачашв. Он, конечно же, не стал отказываться, поблагодарив за теплый прием, отпил глоток вина и попробовал национальное угощение.

Длилось все это недолго. Нас предупреждали, что после этого быстро запрыгиваем в свои автомобили и "летим" к посольству России в Абхазии, где пройдет официальная церемония его открытия.

Что "быстро" поняли, но не ожидали, что настолько быстро. Колонна стремительно выехала из аэропорта, а водителю нашего микроавтобуса пришлось наверстывать драгоценное время, которое он потерял, уступая другим автомобилям на выезде.

Еле удерживаясь в кресле, подпрыгивая на каждой кочке или лежачем полицейском, "долетели" до центра города. Успели.