Захарова: диалог между Россией и Грузией не ослабит поддержку Абхазии

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Владимир Бегунов. По словам Марии Захаровой, потепление отношений России и Грузии ни в коем случае не приведут к ослаблению поддержки РФ Абхазии и Южной Осетии.

Захарова рассказала, что потепление во отношениях Москвы и Тбилиси началось с инициативы нового правительства Грузии, избранного в октябре 2013 года.

"На тот момент наши отношения находились в глубочайшем кризисе, — высказалась официальный представитель МИД России. — Причина этого — системная антироссийская политика режима Саакашвили, тотальный саботаж процессов мирного урегулирования грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов. Эта ситуация достигла апогея после нападения Грузии на российских миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года".

Как рассказала дипломат, Россия всегда выступала за нормализацию отношений с Грузией и откликнулись на позитивный сигнал из Тбилиси. В результате удалось добиться хороших результатов в торгово-экономической, транспортной и гуманитарных сферах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лавров на встрече с Хаджимба: заинтересованы в поддержке курса Абхазии

"В прошлом году взаимный товарооборот между Россией и Грузией достиг 800 миллионов долларов, — уточнила Захарова. — Сегодня Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии, закупая более половины экспортируемого этой страной вина. Из России поступает в Грузию львиная доля доходов работающих за рубежом грузин. Это порядка 400 миллионов долларов в год".

Мария Захарова рассказала, что сегодня выполняются регулярные авиарейсы между крупнейшими городами России и Грузии, действуют более двадцати международных автобусных маршрутов. В декабре 2015 года Россия провела либерализацию визового режима в отношении грузинских граждан, вследствие чего за год число российских виз в Грузии почти удвоилось.

"К сожалению, между нашими странами остаются проблемные вопросы, — высказалась Мария Захарова. — Тбилиси демонстративно отказывается пересмотреть свое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, выдвигая невыполнимые условия отзыва нашего признания Абхазии и Южной Осетии. Мы всегда откровенно предупреждали грузинскую сторону, что нормализация наших отношений ни коим образом не ведет к ослаблению сотрудничества России с независимыми Абхазией и Южной Осетией. Эти процессы находятся в разных плоскостях".

По словам директора официального представителя российского МИДа, Россия взаимодействует с иностранными партнерами во всевозможных форматах и безоговорочно поддерживает центральную координирующую роль ООН в выработке глобальных стратегий в борьбе с терроризмом. Любое взаимодействие государств в этой сфере должно соответствовать принципам международного права, уставу ООН, антитеррористическим резолюциям Совета Безопасности ООН.