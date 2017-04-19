Лавров почтил память погибших в Отечественной войне в Абхазии

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в возложении цветов к мемориалу Славы в Сухуме в среду 19 апреля.

В церемонии также приняли участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Семен Григорьев, посол Абхазии в России Игорь Ахба, председатель правительства Абхазии Беслан Барциц.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Летит!": как встречали Сергея Лаврова в Абхазии

У мемориала Славы в знак почета выстроились курсанты Сухумской школы милиции.

В среду 19 апреля планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и абхазским коллегой Дауром Кове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Во вторник глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба торжественно открыли новый комплекс зданий посольства России в Абхазии.

Последний раз Сергей Лавров посещал Абхазию в апреле 2011 года.