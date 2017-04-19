15:24 19 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение в Парке Славы

Лавров почтил память погибших в Отечественной войне в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)
79471

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Абхазии.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в возложении цветов к мемориалу Славы в Сухуме в среду 19 апреля.

В церемонии также приняли участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Семен Григорьев, посол Абхазии в России Игорь Ахба, председатель правительства Абхазии Беслан Барциц.

Сергей Лавров прибыл в Абхазию с рабочим визитом
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Летит!": как встречали Сергея Лаврова в Абхазии

У мемориала Славы в знак почета выстроились курсанты Сухумской школы милиции.

В среду 19 апреля планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и абхазским коллегой Дауром Кове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля. Во вторник глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба торжественно открыли новый комплекс зданий посольства России в Абхазии. 

Последний раз Сергей Лавров посещал Абхазию в апреле 2011 года.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (17)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артур Черарь
    Цыганский исход

    Цыганский барон рассказал, что заставило подавляющее большинство молдавских ромов покинуть родной край.

  • Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев
    Опытный образец

    Казахстан изучит опыт Узбекистана при переходе на латиницу, заявил глава Минобрнауки Казахстана Ерлан Сагадиев.

  • Сорос, архивное фото
    Учение Сороса

    Фонд Сороса возвращается в Литву, где займется просветительской работой и утверждением проевропейских установок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Репетиция Парада Победы, белохвостый орлан и Пасха: кадры недели
Салютный дивизион готовится ко Дню Победы
Салютный дивизион готовится ко Дню Победы: кадры с тренировки
За что отвечают левое и правое полушарие нашего мозга
Заряжай мозги

Соцсети

Sputnikabkhazia