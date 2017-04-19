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Минэкономики выделит 50 млн руб на поддержку экспортеров

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
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Программа поддержки и стимулирования экспорта разработана Министерством экономики Абхазии и направлена на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей, рассказал на радио Sputnik Абхазия замминистра экономики республики Батал Тарба.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Около 50 миллионов рублей выделит Министерство экономики Абхазии на субсидирование процентной ставки по кредитам для экспортеров страны, сообщил замминистра экономики республики Батал Тарба в студии радио Sputnik Абхазия.  

"Мы запрашивали информацию у Нацбанка Абхазии о совокупном объеме кредитов, используемых экспортерами. На основании этого в первый год заложили 10 миллионов рублей, а в последующие два года – будет выделена еще большая сумма в рамках 50 миллионов рублей", — отметил Тарба. 

Полную версию интервью с Баталом Тарба слушайте здесь>>>

Он добавил, что программа поддержки и стимулирования экспорта разработана Министерством экономики Абхазии и направлена на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей. 

Заседание Кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минэкономики Абхазии: государство поддержит экспортеров

Механизм этой программы позволяет брать на себя часть расходов предпринимателей по оплате процентной ставки кредитов в банках Абхазии. 

"Если экспортер на коммерческих условиях берет кредит в банке под определенный процент, то государство субсидирует ему расходы на оплату процентной ставки. В итоге, пользование заемными деньгами для предпринимателя становится дешевле. Думаю, что мы на себя сможем взять около 8% годовых", — сказал Тарба.

Основная проблема для экспортеров Абхазии – это преодоление бюрократических сложностей на границе Псоу и долгое простаивание при оформлении, что нередко наносит ущерб экспортерам сельхозпродукции. Минэкономики по мере своих возможностей готово оказать помощь в решении подобных вопросов, пообещал Тарба.

 



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