Минэкономики выделит 50 млн руб на поддержку экспортеров

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Около 50 миллионов рублей выделит Министерство экономики Абхазии на субсидирование процентной ставки по кредитам для экспортеров страны, сообщил замминистра экономики республики Батал Тарба в студии радио Sputnik Абхазия.

"Мы запрашивали информацию у Нацбанка Абхазии о совокупном объеме кредитов, используемых экспортерами. На основании этого в первый год заложили 10 миллионов рублей, а в последующие два года – будет выделена еще большая сумма в рамках 50 миллионов рублей", — отметил Тарба.

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Он добавил, что программа поддержки и стимулирования экспорта разработана Министерством экономики Абхазии и направлена на облегчение условий ведения внешнеторговой деятельности для абхазских производителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики Абхазии: государство поддержит экспортеров

Механизм этой программы позволяет брать на себя часть расходов предпринимателей по оплате процентной ставки кредитов в банках Абхазии.

"Если экспортер на коммерческих условиях берет кредит в банке под определенный процент, то государство субсидирует ему расходы на оплату процентной ставки. В итоге, пользование заемными деньгами для предпринимателя становится дешевле. Думаю, что мы на себя сможем взять около 8% годовых", — сказал Тарба.

Основная проблема для экспортеров Абхазии – это преодоление бюрократических сложностей на границе Псоу и долгое простаивание при оформлении, что нередко наносит ущерб экспортерам сельхозпродукции. Минэкономики по мере своих возможностей готово оказать помощь в решении подобных вопросов, пообещал Тарба.