Погибли три человека в ДТП в Гудаутском районе

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Гудаутском районе в среду 19 апреля, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

"Погиб водитель легковушки Ираклий Гогусания, 1990 года рождения, и два пассажира из России: Татьяна Чаукина из Вологодской области, 1972 года рождения, и Эльмира Шириева из Мурманской области, 1979 года рождения", — сказал Ломия.

По словам руководителя пресс-службы МЧС, сообщение о происшествии спасателям поступило в 13 часов 50 минут. Авария, пояснил он, произошла на республиканской трассе в районе села Хипста Гудаутского района.

"Легковой автомобиль марки "BMW" въехал сзади в грузовой автомобиль марки "MAN". Приехавшие на место происшествия спасатели констатировали смерть всех трех пассажиров легкового автомобиля и извлекли их тела", — отметил Ломия.

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр считает, что причиной ДТП могло стать превышение скоростного режима и невнимательность водителя легкового автомобиля.

"Обе машины двигались со стороны Гагры в направлении Сухума. Водитель грузовика, груженного щебнем, выполнял допустимый поворот налево. Он предварительно включил поворотник и остановился перед поворотом. Скорее всего, водитель легкового автомобиля нарушал скоростной режим и, возможно, отвлекся на разговор с пассажирами. Точную скорость сказать не могу, но тормозного пути практически нет", — рассказал Смыр.

Наур Смыр также подчеркнул, что погибший водитель легкового автомобиля неоднократно привлекался за различные нарушения правил дорожной безопасности.