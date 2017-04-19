Победители исторических конкурсов в Абхазии поедут в Казань

СУХУМ, 19 апр — Sputnik, Владимир Бегунов. Из победителей теста по истории Великой Отечественной войны и других конкурсов будет сформирована группа, которая поедет в августе на экскурсию в Казань, рассказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

"По результатам этого теста, а также оценок за сочинения "Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке", которое школьники могут написать до 28 апреля, республиканской олимпиады по истории России, мы будем формировать группу из 18 человек, которая поедет в Казань в рамках проекта "Здравствуй, Россия", — сказала Каюн.

По словам Натальи Каюн, тест на знание истории Великой Отечественной войны пройдет в Сухуме в Доме Москвы и в Центральной библиотеке Гагры в субботу 22 апреля. Результаты школьникам объявят сразу. Впервые подобный тест был проведен в Абхазии в 2016 году. Всего же в нем участвуют ежегодно 320 тысяч человек из 33 стран.

Руководитель Русского культурного центра рассказала, что "Здравствуй, Россия" — это проект, финансируемый РФ для соотечественников из-за рубежа. Каждый год в его рамках группы школьников из разных стран отправляются в учебно-образовательные поездки по российским городам. В 2016 году абхазские школьники посетили Санкт-Петербург.