"Свидетели Иеговы" в Абхазии: проповедь вопреки закону

Sputnik, Амра Амичба.

Как религиозную организацию "Свидетелей Иеговы" в Минюсте Абхазии официально не регистрируют.

По словам бывшего председателя комитета по религии Народного Собрания Ахры Бжания, после вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году к нему приезжали представители головного офиса "Свидетелей Иеговы" из Москвы.

"Мы в Парламенте им сказали, что деятельность организации противоречит ряду принципов, отраженных в Конституции Абхазии, что граждане должны защищать свою родину с оружием в руках, проходить службу и так далее, — сказал Бжания. — Есть ряд моментов, связанных с медикаментозным лечением. Также люди, которые входят в организацию, каким-то образом лишаются прямых связей с родственниками, то есть это становится вторичным, что тоже чуждо нашему менталитету".

На основании всего этого, по словам депутата, им было официально отказано в прохождении процедуры регистрации на территории Республики Абхазия.

"Не имеют права занимать какие-то здания, помещения и вести официальную религиозную деятельность. Наверное, правоохранительные органы имеют право их спрашивать, в связи с чем они распространяют свою литературу и учения", — отметил Бжания.

За последнее время, по наблюдениям парламентария, активность организации в Абхазии очень серьезно пошла на убыль.

"Раньше забрасывали своими брошюрами, приходили в дома. Сейчас я такого не вижу", — заметил депутат.

Служба государственной безопасности Абхазии занимается иеговистами давно. Ее действия в отношении деятельности "Свидетелей Иеговы" были подкреплены указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба от 1995 года "О запрещении деятельности секты Свидетелей Иеговы".

"Борьба с деятельностью "Свидетелей Иеговы" ведется с того момента, как войну выиграли, — сказал руководитель пресс-службы СГБ Абхазии Аслан Салакая. — Тогда закона не было, мы исходили из этого указа, но он, конечно, не может предусматривать уголовную или иную ответственность. Мы могли какие-то профилактические мероприятия проводить, устанавливали лиц, которые вербовали людей и которые сами состояли. Записывали имена, фамилии, но мер уголовного воздействия к ним не могли применить. Профилактическая беседа велась, не более того".

По его словам, в принятом в 2013 году законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" не указаны меры ответственности, тем более уголовной ответственности.

"Такой круговорот получается. Мы не могли их уголовно наказывать. Оперативно-профилактические мероприятия в отношении них проводились. Вели беседы, их уговаривали, просили, но они свою деятельность также проводили, до сих пор так и проводят", — отметил Салакая.

Пресс-секретарь сообщил, что в 2016 году целях эффективного воздействия СГБ обратилась в Генеральную прокуратуру для инициирования перед Верховным Судом дела о признании ряда организаций экстремистскими, в том числе и секту "Свидетелей Иеговы".

"Почему их можно отнести к экстремистским организациям, потому что их деятельность направлена на подрыв конституционного строя Республики Абхазия. У них уклонение от воинской службы, отказ от медицинской помощи. Они и медицину современную не воспринимают", — уточнил Салакая.

По данным пресс-службы СГБ, статистика последователей этого религиозного течения в республике идет на убыль. И тем не менее они есть, и даже среди школьников. Начальник Управления образования столичной администрации Людмила Адлейба рассказала, что в прошлом году двое старшеклассников не получили аттестаты об окончании среднего образования, потому что у них была двойка по НВП (начальной военной подготовке – ред.).

"Уроки-то они посещают, но задания не выполняют. Где есть практические задания по сборке-разборке оружия или когда рассказывается о правилах гражданской обороны, им это не нравится, не признают. Если урок не сдан – это двойка. А с двойкой в году к выпускным экзаменам не допускаются", — сказала Адлейба.

По ее наблюдениям, дети из семьей иеговистов оторваны от школьной жизни, обособленно себя ведут, нелюдимыми становятся, свой круг общения только из членов их секты.

"Для них наши праздники – Новый год, День Победы, дни рождения – не считаются за праздники, не участвуют в школьной жизни. Поэтому это пагубно влияет на формирование личности ребенка. Правда, не знаю фактов того, что кого-то из одноклассников склоняют к вступлению в секту, но…".

Пресс-секретарь Министерства обороны Роланд Джоджуа сообщил, что статистикой об уклонистах от армии по религиозным причинам в ведомстве не обладают.

"Не слышал, что кто-то не пришел по повестке, потому что является "Свидетелем Иеговы", — сказал он.

За пятилетнюю врачебную практику хирурга Республиканской больницы Гудисы Трапш случая отказа пациента от переливания крови из-за веры не было.

"А вообще, здесь в больнице был один случай, рассказывают старожилы, что пациент не хотел переливать кровь. Хирургический больной был. В итоге ему все равно перелили, и он был спасен", — вспомнил Гудиса Трапш.

Доктор отметил, что есть неотложные состояния, которые требуют определенных действий вне зависимости от того, какого вероисповедания пациент.

© AFP/ MONEY SHARMA Кация: изучение религий народов мира было бы полезным для школьников

"Экстренно необходимо оказать нужную помощь. Если пациент отказывается, то, может, имеет смысл сказать на все воля Божья, но чаще всего именно оперативное лечение спасет жизнь человека, не получив ее, пациент погибнет", — гворит хирург.

По мнению историка, уполномоченного Кабинета Министров по делам религии Резо Кация, в "Свидетелях Иеговы" ничего христианского нет.

"Христианская Библия включает в себя Ветхий и Новый Завет. В Новом Завете жизнеописание Иисуса Христа. В Ветхом Завете то, что было до Христа. Так вот "Свидетели Иеговы" в Ветхом Завете среди многих имен Бога выделили одно и назвали свою секту так. Христа они не признают, называя себя свидетелями истинного Бога — Иеговы. Они открыто не говорят, что против христианской веры, чтобы под личиной мировой религии завлечь в свою секту больше последователей", — заметил он.

Кация считает "Свидетелей Иеговы" деструктивной, тоталитарной сектой, которую надо запретить.

"Те, кто в числе последователей "Свидетелей Иеговы", отказываются служить в армии. Говорят, мы пацифисты, оружие в руках держать не можем. А если, не дай бог, война?" — заметил Кация.

Рассуждая о том, почему возникают разные секты и течения наряду с мировыми религиями, напомнил о том, как формировалась американская нация.

"Изначально страна стала заселяться представителями разных национальностей и религий, и чтобы как-то всех объединить, нужна была объединяющая идеология. Им сказали, оставьте свои прежние обычаи и религии, будем жить на новом месте с новой религией. Если мы согласны отказаться от своего традиционного, что же, тогда и будут процветать такие секты, как "Свидетели Иеговы", — отметил Кация.

По данным историка, начиная с 60-х годов прошлого века, в Абхазию начали проникать последователи не только мировых религий, христианства и ислама, но и разных ответвлений, сект.

"Например, протестантов, от которых отказались в других странах. Даже сейчас в районе Маяка в Сухуме их живет очень много. В Абхазии их никто не преследовал", — пояснил Резо Кация.

Уполномоченный Кабмина по делам религии считает, что последователей секты "Свидетелей Иеговы" становится очень много в постконфликтных странах, где тяжелая социально-экономическая ситуация.

© Sputnik. Леон Гуния Религия в Абхазии: храмы и культовые сооружения

"После Отечественной войны народа Абхазии, используя послевоенное состояние общества, распространились по нашей территории. Но сейчас, когда люди стали жить лучше, труднее им стало завлекать в свои ряды новых последователей. Это не значит, что они прекратили свою работу. Прогуливаясь по набережной Сухума или в парке, к вам могут подойти с красочным журнальчиком. У них есть свой метод "бомбардировка внимания". Например, у кого-то умер близкий родственник или сложились трудные жизненные обстоятельства, ему начинают якобы помогать трое-четверо иеговистов, где-то подметут, сходят за покупками, так себя преподнесут, что человек начинает думать: "Вот, оказывается, кому я нужен, кто не безразличен к моей жизни". — Понемногу начинают втягивать его", — сказал Кация.

Он с сожалением отметил, что в школах не преподается религиоведение, чтобы человек был подготовлен.

"Подходят незнакомые люди, и неожиданный вопрос о Боге вводит человека в некоторый ступор. Такой реакции и ждут "проповедники" и начинают развивать свою тему", — говорит Кация.

В Абхазии после вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году в Министерстве юстиции республики было зарегистрировано шесть религиозных организаций.