Юрист: выдача "вида на жительство" дает больше возможностей

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Амра Амичба. Выдача "вида на жительство" дает больше возможностей для лиц без гражданства. Об этом корреспонденту Sputnik сказал юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезердава.

Юрист считает, что закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия", по которому начался процесс выдачи вида на жительство, следовало принять сразу после Конституции. До принятия этого закона в республике существовали отдельные подзаконные нормативные акты, статус иностранных граждан полноценно не регулировался: порядок их пребывания, какие у них права.

"Сам закон новый, он был принят 26 января 2016 года. На самом деле его надо было принимать практически сразу, как мы приняли Конституцию. Закон "О гражданстве" был принят немного раньше Конституции, учитывая его важность. Но на территории Абхазии есть как граждане, так и неграждане. Безусловно, этот закон нужен был давно. Другое дело, что потребность в нем возникла именно в тот момент, когда начали определять статус жителей Галского района", — напомнил Саид Гезердава.

По его словам, выдача вида на жительство в демократическом государстве — необходимый процесс и вне привязки к Галскому району.

Гезердава уточнил, что в первой редакции закона жители Галского района могли получить только временное разрешение на проживание, поскольку у них имеется грузинское гражданство. Это в свою очередь рождало бы определенные проблемы. Теперь же принято решение предоставить им статус лица, постоянно проживающего на территории Абхазии, что дает больше возможностей для людей, которые имеют вид на жительство.

Юрист заметил, что до того времени как принят был закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" люди в Галском районе документировались формой №9.

"Этот процесс начинался, прекращался, потом возобновлялся. Людям необходимы были документы, которые подтверждали их легальный статус, которые позволяли бы им выезжать, заезжать на территорию Абхазии, — заметил Гезердава. — В основном проживают в сельской местности, обращаются с документами не всегда правильно, не всегда считают нужным получить какой-то документ. И только когда возникает безвыходная ситуация, когда им становится необходим документ, например, надо выехать, чтобы получить медицинское лечение, обращаются к нам в общественные приемные, чтобы мы им помогли".

Юрист отметил, что открытым остается вопрос о пенсионном обеспечении, вопросы, связанные с собственностью лиц с видом на жительство.

"У людей есть собственность, есть недвижимость, они хотели бы совершать сделки. У людей есть стаж трудовой. До сих пор с этим проблем не было, люди получают пенсию, в том числе и на основании формы №9, будучи и гражданами других государств. Этот вопрос пока не урегулирован, но нуждается в том, чтобы быть урегулированным пенсионным и гражданским законодательством", — пояснил Гезердава.

Весь необходимый перечень документов для получения вида на жительство указан на сайте МВД.

Вид на жительство Республики Абхазия — документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Республике Абхазия, а также их права на свободный выезд из Республики Абхазия и въезд в Республику Абхазия. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность.

Вид на жительство выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия при условии законного проживания на территории Республики Абхазия не менее одного года и наличия действующего разрешения на временное проживание в Республике Абхазия.

В упрощенном порядке вид на жительство выдается иностранному гражданину, родившемуся на территории Галского района Абхазской АССР и постоянно проживавшему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (супруге, супругу), несовершеннолетним детям), лицу без гражданства, родившемуся на территории Абхазской АССР и постоянно проживавшему на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года не менее 10 лет, членам его семьи (мать, отец, супруг, супруга, несовершеннолетние дети).

© Sputnik. Илона Хварцкия Надарая: вид на жительство не позволяет получить абхазское гражданство

Для оформления вида на жительство гражданином, достигшим 18-летнего возраста, в уполномоченный орган среди прочих документов представляются:

— заявление о выдаче вида на жительство,

– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Республике Абхазия или иные документы, признаваемые в соответствии с международным договором Республики Абхазия в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

– четыре личные цветные фотографии размером 4х5 см;

– свидетельство о рождении заявителя, а при его отсутствии письменное объяснение заявителя с разъяснением причин его отсутствия;

– разрешение на временное проживание в Республики Абхазия до окончания срока, которого осталось не менее чем шесть месяцев (за исключением граждан, обладающих правом на льготное получение вида на жительство);

Срок действия вида на жительство составляет 5 лет с момента его выдачи.