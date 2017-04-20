Паломники о встрече с Патриархом Иерусалимским: принял как родных

СУХУМ, 20 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Патриарх Иерусалимский Феофил III встретил паломников из Абхазии как родных, об этом ведущему радио Sputnik Абхазия рассказали члены абхазской духовной делегации Манана Кокоскир и Роберт Джопуа.

"Это была вторая по счету встреча абхазских паломников с Патриархом Иерусалимским, который встретил нас как близких людей", — сказали они.

Единственное, что слегка огорчило, – это слова Феофила III о принадлежности абхазской церкви грузинской епархии. Это было сказано по факту, что никак не повлияло на его радушный прием, отметили Кокоскир и Джопуа.

Полную версию беседы с Мананой Кокоскир и Робертом Джопуа слушайте здесь >>

Журналисты добавили, что Патриарх Иерусалимский не скрывал своей радости от встречи, много улыбался и сказал, что ему приятно видеть абхазскую делегацию, которая пришла к нему в национальной одежде, в ней же паломники путешествовали по городам Израиля.

"Мы были в своих национальных костюмах. Я несколько раз отвечала на вопрос, откуда мы родом. Многие подходили и спрашивали, особенно, когда мы пели на абхазском языке", – сказала Кокоскир.

Корреспондент Sputnik Роберт Джопуа признался, что он в большей степени обращал внимание на социальные аспекты страны пребывания.

"Я больше обращал внимание на то, как строятся города. Там, где мы были, в основном пустынные места. Удивляешься тому, как жители с трепетом относятся к тем редким растениям, которые там растут, как они их орошают. Это бросается в глаза", — признался он.

Поездка в Иерусалим запомнилась посещением деревни, где проживают черкесы, и храма в городе Лида, смотритель которого родом из Сухума.