Хаджимба: Сухум и Цхинвал будут укреплять отношения при Бибилове

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Сухум рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Цхинвалом после вступления в должность нового президента, об этом в интервью Sputnik Южная Осетия сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

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"Наши народы прошли сложный путь к независимости и свободе. На протяжении многих веков мы были связаны общностью судеб, духовной близостью, созвучием самобытных традиционных культур. Уверен, что под руководством избранного президента связи между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия будут и дальше укрепляться и расширяться", — сказал президент Абхазии.

Рауль Хаджимба отметил, что свои ожидания лучшего будущего граждане РЮО связывают с именем Анатолия Бибилова.

"Победа на выборах — яркое доказательство доверия граждан и ожидания лучшего будущего, которое югоосетинский народ связывает с именем Анатолия Бибилова", — отметил президент Абхазии.

Он пожелал Бибилову крепкого здоровья, удачи и успехов в служении на благо народа Южной Осетии и благополучия всем жителям республики. Выборы президента Южной Осетии состоялись 9 апреля, Анатолий Бибилов выиграл в первом туре, набрав 54,8 процента голосов избирателей. Инаугурация президента состоится в пятницу 21 апреля.