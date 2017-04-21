Барциц об отношениях РЮО и Абхазии: динамично развиваются

СУХУМ, 21 апр — Sputnik.Рада Ажиба. Отношения Республики Абхазия и Южной Осетии динамично развиваются, об этом сказал в интервью радио Sputnik Южная Осетия премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

"Исторически сложившиеся традиции взаимоотношений между нашими народами обречены на продолжение. Задача руководства Южной Осетии и Абхазии — ответить потребностям наших народов. А потребности таковы, что они хотят общения", — зявил Беслан Барциц.

По словам премьер-министра, во время неформальной встречи с избранным президентом ЮО Анатолием Бибиловым, он подтвердил намерения продолжать взаимодействия с Абхазией.

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"Мы сопереживаем всему тому, что происходит в Южной Осетии, и знаю, что вы пристально следите за тем, что происходит в Абхазии. У нас с вами общая история, мы прошли тяжелый путь. Нам важно сделать, чтобы будущее поколение увидело свои республики успешными и процветающими", — подчеркнул он.

Правительственную делегацию Абхазии возглавляет премьер-министр Беслан Барциц, в нее входят министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

Инаугурация Анатолия Бибилова пройдет в пятницу 21 апреля на республиканском стадионе в Цхинвале, вмещающем 5 200 зрителей. Прежде церемония инаугурации президента проходила в Большом зале заседаний правительства или киноконцертном зале "Чермен".

Помимо делегации из Абхазии, на торжество ожидается прибытие гостей из России, ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.