Хутаба: ждем приезд Минспорта России в 2017 году

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетит Абхазию в 2017 году, об этом рассказал журналистам председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Баграт Хутаба в пятницу 21 апреля.

"В этом году мы планируем прием министра спорта РФ Павла Колобкова, чтобы показать состояние спортивной инфраструктуры, подготовку спортсменов и организовать встречу с ними, тренерами и руководителями федераций", — сказал Баграт Хутаба.

Он добавил, что подписанный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта бессрочный. В этом были заинтересованы оба государства, так как большое количество спортсменов из Абхазии в силу объективных причин не могут выступать под флагом своей страны.

На чемпионатах мира и Европы они представляют Россию, и чем лучше они это сделают, тем лучше для Абхазии и РФ, существует ряд совместных программ в этой сфере взаимодействия, сказал председатель Госкомитета.

На стадии обсуждения находится проект по строительству многофункционального Дворца спорта в Абхазии, сообщил Хутаба, этот проект планируется реализовать до конца 2018 года.

"Наличие подобного комплекса дало бы нам возможность проводить крупные спортивные мероприятия. Наверное, вы слышали о том, что мы планируем проведение второго чемпионата Азии по боевым искусствам в 2018 году. Пока нам не ответили, но по предварительным переговорам, нам дали понять, что шансы на это велики", — отметил Хутаба.

Особое внимание в беседе с журналистами председатель Госкомспорта уделил техническому состоянию спортивных площадок в стране, часть которых пришла в негодность. Ведется поэтапная работа, для того чтоб привести их в порядок, несмотря на финансовые сложности.

Проблема в том, что часть этих площадок не находятся ни на республиканском балансе, ни на балансе администраций районов. Поэтому, считает Хутаба, их необходимо объединить и систематизировать.

"В 2018 году мы планируем открытие спортивных площадок в каждом районе Абхазии, которые дадут возможность всем, независимо от возраста, заниматься физической культурой и спортом. Также будем разрабатывать программу создания тентокаркасных спортивных сооружений в селах республики", — сказал он.

Эта программа будет реализована не только за счет бюджета страны, но и с привлечением спонсоров.