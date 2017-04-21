Отменить таможенный сбор: надежда сельского хозяйства Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

Проблемы сельского хозяйства в Абхазии на круглом столе обсуждали ученые, чиновники и предприниматели, работающие в отрасли.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамилы Мерцхулава, сейчас село в республике находится в стадии возрождения.

"Мне очень больно слышать о том, что сельское хозяйство Абхазии находится на грани исчезновения, — сказала Мерцхулава. — Мы рассылаем письма по различным ведомствам о реализации программы поддержки отрасли. Необходимо принять закон о личных подсобных хозяйствах, чтобы законодательно определить статус крестьянина. Кроме того, нужно решить вопрос о пенсиях. Стаж крестьянина нигде не учитывается. Это тоже требует отражения в законе, чтобы человек, занимающийся сельским хозяйством, для которого это единственная форма деятельности, мог получать полноценную пенсию, а не только социальную".

Начальник управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян поспорил с теоретиком, по его мнению, нужно вводить категории или квалификацию, чтобы среди претендентов на одну и ту же пенсию не оказались владелец крошечного приусадебного участка и крупный фермер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новую сельхозтехнику доставили в Абхазию

Вице-президента ТПП считает, что развитие личных подсобных хозяйств повлияет не только на динамику сельского хозяйства в республике, но и на экономическое положение Абхазии в целом.

"Надо возродить магазины на селе, где крестьяне могли бы покупать сельхозинструменты, саженцы и все необходимое для работы", — считает Мерцхулава.

По данным завкафедрой национальной экономики Хатуны Шат-Ипа, 90% сельхозплощадей республики сегодня не используется. По данным соцопроса 2015 года 62% населения признают работу сельхозотрасли республики неудовлетворительной. Нужна поэтапная аграрная реформа.

"Мы составили макет программы этой реформы, — сказала Шат-Ипа. – При Министерстве сельского хозяйства требуется создать три ведомства: единый информационно-консультативный центр, земельный фонд, у которого на балансе будет все сельхозземли республики и который будет вести учет, кому и что выделено, и отдел государственных сельхоззакупок".

По словам ученого, сельскому хозяйству Абхазии требуется увеличение госфинансирования, хотя бы до 300 миллионов рублей в год.

Все эти меры, как считает эксперт, приведут за три года к снижению импортооборота по отдельным позициям на 30-40% и увеличат население сельских районов на три тысячи человек.

"По данным статистики, в стране появляются 800 рабочих мест в год, — сказала Шат-Ипа. – Если посчитать количество выделяемых средств, то шесть миллионов рублей инвестиций дают одно рабочее место. Это очень неэффективно".

Главной проблемой, сводящей в ноль прибыли сельхозпроизводителей, несколько спикеров назвали таможенную пошлину, которая должна быть отменена.

Начальник управления сельского хозяйства Ткуарчалского района Амиран Джинджолия, отметил, что сейчас при нынешней таможенной пошлине невыгодно стало выращивать орехи. Их производство дороже прибыли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сеньор помидор

Рамадин Чихерия из Управления сельского хозяйства администрации Ткуарчала считает, что Абхазии не хватает производства собственных удобрений. В республике есть залежи торфа, которых хватит на сто лет, есть доломит, сырье для калийных удобрений. Сейчас же в Абхазии нет лабораторий, которые могли бы проверить на качество поступающие в республику ядохимикаты и удобрения. Фермеры, купившие плохие удобрения, приходят с претензиями к продавцу, а он просто посредник. Лаборатории проверки качества удобрений необходимо возродить в каждом районе, настаивает Чихерия.

"В Галском районе добавляют везде селитру, ей удобряют и фундук, в том числе, — сказал он. — А для фундука нужны фосфорные, калийные удобрения, селитра туда не подходит".

По словам Рамадина Чехерия, сейчас в Абхазии происходит смывание гумусного слоя почвы. Распределять участки для фермеров нужно по почвенным картам, конкретно рассматривать вопрос по каждому – кто и что хочет выращивать — и выделять ему соответствующий участок.

Как рассказал начальник Сельхозуправления Ткуарчалского района Амиран Джинджолия, сельзхозотрасли Абхазии не стоит ждать инвестиций и господдержки из-за долгой отдачи в этой сфере. Единственное, что необходимо сделать правительству сейчас, – отменить таможенную пошлину для местных сельхозпроизводителей, которая делает агрохозяйства убыточными.