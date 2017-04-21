Минасян о геноциде армян: было преступление против человечества

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Преступление, совершенное Османской империей в начале 19 века – это не преступление против армянского народа, а преступление против человечества, заявил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия глава армянской диаспоры Гагрского района Хачик Минасян.

"24 апреля мы собираемся и чтим память наших предков. Преступление, которое было совершено против армянского народа и не было наказано мировым сообществом, оно будет повторяться", — уверен Минасян.

Глава армянской диаспоры Абхазии Галуст Трапизонян сказал, что в Абхазии ежегодно чтят память жертв геноцида.

Радиоверсию слушайте здесь >>

"Факт геноцида армян был признан многими странами. Медленно, но думаю, что факт геноцида будет признан всеми", — считает он.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Факт геноцида уже признан многими государствами, в том числе Россией, Францией, Швейцарией, Польшей, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.