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Пресс-конференция ко дню памяти жертв геноцида в Армении

Минасян о геноциде армян: было преступление против человечества

© Sputnik.
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная подготовке ко Дню памяти жертв геноцида армян, прошла в Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Преступление, совершенное Османской империей в начале 19 века – это не преступление против армянского народа, а преступление против человечества, заявил на пресс-конференции в Sputnik Абхазия глава армянской диаспоры Гагрского района Хачик Минасян. 

"24 апреля мы собираемся и чтим память наших предков. Преступление, которое было совершено против армянского народа и не было наказано мировым  сообществом, оно будет повторяться", — уверен Минасян.

Глава армянской диаспоры Абхазии Галуст Трапизонян сказал, что в Абхазии ежегодно чтят память жертв геноцида.

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"Факт геноцида армян был признан многими странами. Медленно, но думаю, что факт геноцида будет признан всеми", — считает он. 

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Факт геноцида уже признан многими государствами, в том числе Россией, Францией, Швейцарией, Польшей, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

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