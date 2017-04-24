А ты знаешь, как правильно писать на абхазском?

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Память жертв геноцида армян почтили в Абхазии Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян. 39

Ахуба: водоснабжение в Сухуме будет восстановлено до конца дня Начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба рассказал Sputnik о том, как идут работы по устранению последствий урагана. 36