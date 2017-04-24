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Абхазская азбука.

А ты знаешь, как правильно писать на абхазском?

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазский язык – один из самых древних и сложных для изучения языков мира. Проверь, насколько хорошо ты знаешь правописание абхазского языка.

Теги:
Абхазия


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