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Последствия сильного ветер в Сухуме 23 апреля 2017 года

Хаджимба высоко оценил действия служб по ликвидации последствий стихии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ураган в Абхазии (13)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ликвидации последствий стихии, обрушившейся на республику 23 апреля.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Оперативные действия Министерства по чрезвычайным ситуациям и работников сферы энергетики особо отметил на совещании по ликвидации последствий стихии президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщает пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

"Хочу выразить свое доброе отношение к сотрудникам МЧС и энергетикам, которые активно включились в работу. Думаю, по Абхазии мало кто заметил те сложности, которые имели место в результате стихийного бедствия. В том, что касается дорог, в течение сегодняшнего и завтрашнего дней необходимо очистить их от всего, что мешает движению, вплоть до того, чтобы выкорчевать все корни", — сказал президент.

Касаясь вопроса поврежденных зданий, Хаджимба поручил Управлению капительного строительства и ГК "Апсныргылара" выяснить и доложить о том, какие организации осуществляли ремонт.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Все эти крыши новые. У нас есть УКС, есть "Апсныргылара". Будьте добры, определите, кто этим занимался. У государства лишних денег нет. Все эти крыши сделаны по линии Инвестпрограммы. Те, кто работал с ними, найдите всех, кто это делал, и пусть восстанавливают это за свои собственные средства", — потребовал президент.

Премьер-министр Беслан Барциц сообщил, что в данный момент идут работы, связанные с установлением объемов ущерба. По его словам, из-за стихии пострадали Гагрский район, Сухум, Очамчырский район и частично Ткуарчал. 

По всем поврежденным зданиям ГК  "Апсныргылара" будет проведена экспертиза соблюдения норм при строительстве, подчеркнул премьер-министр. 

Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что государственная помощь по возмещению ущерба должна быть оказана только в тех случаях, где есть реальная необходимость.

О ситуации в сфере энергетики президенту доложил руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария. Он сообщил, что разгул стихии по всей Абхазии обернулся серьезными последствиями для электросети республики, только на высоковольтных линиях было шесть повреждений, была крупная авария на линии в Бзыби. 

Рауль Хаджимба дал поручение Кабинету Министров предоставить к 25 апреля расчеты сумм, необходимых для устранения всех последствий стихии.

Темы:
Ураган в Абхазии (13)


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