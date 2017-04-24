Почувствуй себя знатоком: ответь на вопросы игры "Что? Где? Когда?"

Международный день солидарности молодежи ежегодно отмечается в десятках стран мира 24 апреля. О том, как соблюдаются эти принципы на международной арене, и с какими препятствиями сталкивается абхазская молодежь, рассказали корреспонденту Sputnik молодые дипломаты Абхазии Эмиль Адлейба и Лиана Тванба.

8