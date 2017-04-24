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Почувствуй себя знатоком: ответь на вопросы игры "Что? Где? Когда?"

© Sputnik. Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (28)
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Очередная игра "Что? Где? Когда? " прошла в Москве среди представителей абхазской диаспоры. Sputnik Абхазия подготовил тест на основе заданий этой игры. Выберите правильные варианты ответов.

Темы:
Sputnik Игротека (28)
Теги:
Абхазия


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