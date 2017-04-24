Чачхалия: купол Дворца культуры Ткуарчала снес ураган

СУХУМ, 24 апр — Sputnik, Амра Амичба. Воскресный ураган снес купол Дворца культуры в Ткуарчале, сообщила корреспонденту Sputnik глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия.

По ее словам, после урагана уже в третий раз придется ремонтировать кровлю Дворца культуры.

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"До этого два раза производился капитальный ремонт этой кровли. Наверное, это говорит о качестве выполненных работ, — заметила Чачхалия. — Вчера ребята накрыли брезентом, но вода все равно просочилась, сцена вся мокрая".

Глава Ткурачалского района рассказала, что повреждена кровля многоквартирных и частных домов.

"Около десяти деревьев только по городу упали. В пятой средней школе выбиты стекла в окнах. Очень много повреждений на линиях электропередачи как в городе, так и в селах. В селах Ткурачалского района линии электропередачи почти везде восстановлены, во многом благодаря тому, что жители вышли на помощь. В городе электроснабжение уже восстановлено. В селах Адзхыда и Джантуха к вечеру уже будет свет", — заверила она.

Чачхалия констатировала, что силами местного бюджета не удастся восстановить крыши домов.

"Частным домовладениям, где полностью крыши снесены, конечно, надо будет помочь. Таких три в городе, по обращениям граждан. Где незначительные урон, люди сами залатают свои крыши", — отметила она.

Глава Ткуарчалского района сообщила, что составляется дефектный акт об ущербе, для последующего предоставления его в Кабинет Министров республики.



