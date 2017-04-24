19:35 24 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Глава администрации Ткуарчалского р-на Аида Чачхалия

Чачхалия: купол Дворца культуры Ткуарчала снес ураган

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ураган в Абхазии (13)
15611

По городам Абхазии в воскресенье 23 апреля пронесся сильный ураган, который снес крыши с домов и повалил деревья, стихия нанесла ущерб и Ткуарчалскому району.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik, Амра Амичба. Воскресный ураган снес купол Дворца культуры в Ткуарчале, сообщила корреспонденту Sputnik глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия. 

По ее словам, после урагана уже в третий раз придется ремонтировать кровлю Дворца культуры.

Ураган повалил деревья в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Апсныргылара" готова в ближайшее время устранить последствия стихии

"До этого два раза производился капитальный ремонт этой кровли. Наверное, это говорит о качестве выполненных работ, — заметила Чачхалия. — Вчера ребята накрыли брезентом, но вода все равно просочилась, сцена вся мокрая".

Глава Ткурачалского района рассказала, что  повреждена кровля многоквартирных  и частных домов. 

"Около десяти деревьев только по городу упали. В пятой средней школе выбиты стекла в окнах. Очень много повреждений на линиях электропередачи как в городе, так  и в селах. В селах Ткурачалского района линии электропередачи почти везде восстановлены, во многом благодаря тому, что жители вышли на помощь. В городе электроснабжение уже восстановлено. В селах Адзхыда и Джантуха к вечеру уже будет свет", — заверила она.   

Чачхалия констатировала, что силами местного бюджета не удастся восстановить крыши домов.  

"Частным домовладениям, где полностью крыши  снесены, конечно, надо будет помочь. Таких три в городе, по обращениям граждан. Где незначительные урон, люди сами залатают свои крыши", — отметила она. 

Глава Ткуарчалского района сообщила, что составляется дефектный акт об ущербе, для последующего  предоставления его в Кабинет Министров республики.


Темы:
Ураган в Абхазии (13)
Теги:
Абхазия


Главные темы

  • Эмиль Адлейба и Лиана Тванба
    Солидарность молодежи: дипломатия, ограничения и дружба

    Международный день солидарности молодежи ежегодно отмечается в десятках стран мира 24 апреля. О том, как соблюдаются эти принципы на международной арене, и с какими препятствиями сталкивается абхазская молодежь, рассказали корреспонденту Sputnik молодые дипломаты Абхазии Эмиль Адлейба и Лиана Тванба.

    8
  • Архивное фото Крыма
    Ардзинба о Крыме: мы не конкуренты

    Ялтинский международный экономический форум–2017 (ЯМЭФ), в котором приняла участие официальная делегация из Абхазии, в которую входил министр экономики республики Адгур Ардзинба, завершился в Республике Крым 22 апреля.

    54
  • График
    Инвестиции в человеческий капитал: Тарба о новом проекте Минэкономики

    О новом проекте "Инвестиции в человеческий капитал" для начинающих предпринимателей и госслужащих экономического блока в студии радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики Батал Тарба.

    38

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Сухумчане опустили на воду венки в память о жертвах геноцида армян
Сухумчане опустили на воду венки в память о жертвах геноцида армян
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia