Солидарность молодежи: дипломатия, ограничения и дружба

Sputnik, Бадри Есиава.

Дипломатия- инструмент солидарности

В "Международный день солидарности молодежи" о значении этого термина, проблемах, с которыми сегодня сталкивается абхазская молодежь внутри страны и за ее пределами, поделились с корреспондентом Sputnik члены "Совета молодых дипломатов Абхазии" Эмиль Адлейба и Лиана Тванба.

По их мнению, главный концептуальный принцип солидарности молодежи, в широком смысле, заключается в единстве и простых, объединяющих людей жизненных мелочах, что приводит только к позитивным результатам.

По роду своей деятельности Эмиль и Лиана много путешествуют по миру и представляют Абхазию на международных площадках и конференциях. Они признались, что главная их задача рассказать своим сверстникам и старшему поколению о республике, о существовании которой знают далеко не все.

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"Наш совет существует для того, чтобы ломать стереотипы об абхазской молодежи, как о нечто непонятной части общества страны, с которой многие люди в мире совершенно не знакомы. Мы стараемся сделать так, чтобы нас воспринимали не как часть молодежи какой-то другой страны, а как отдельных личностей со своим языком, традициями и культурой", — рассказал член "Совета молодых дипломатов Абхазии" Эмиль Адлейба.

Лиана дополнила своего коллегу и подчеркнула, что отношение к представителям абхазской молодежи в мире постепенно меняется, благодаря этим стараниям.

"Честно говоря, за те три года, что работает наш совет, лично я никогда не чувствовала агрессии или же недружелюбного отношения со стороны представителей западной молодежи. Они видят, что мы можем говорить с ними на одном языке, и абсолютно не оторваны от их цивилизации. Это, конечно же, сближает", — поделилась Лиана Тванба.

По мнению Эмиля и Лианы, именно молодежная дипломатия во многом способствует выстраиванию чувств солидарности и понимания друг друга.

Такой подход помогает Эмилю и Лиане находить общий язык с людьми другой культуры, обходить острые углы, провокации и конфликты не в ущерб интересам собственной страны.

Ограничения и дружба

По рассказу ребят, если высшие официальные представители республики сталкиваются с запретом въезда в ту или иную западную страну и отказом выдачи им виз, то для "Совета молодых дипломатов Абхазии" ограничения не столь жесткие. Они заверили, что чаще всего нет особых препятствий в участии в различных международных конференциях и других видах мероприятий, но, все — таки, иногда это случается.

"Лично я с этим не сталкивалась, но знаю, что парням из нашего совета не дали визу в Америку, а девушкам дали. Такая своеобразная гендерная дискриминация", — с досадой отметила Лиана.

Эмиль Адлейба не прослеживает логику в том, что абхазскую молодежь не допускают к некоторым международным площадкам, которые созданы для налаживания контактов и партнерских отношений.

"Удивительно, что суть таких международных молодежных площадок в диалоге, обмене опытом и мнениями, но, к сожалению, иногда бывает, что не допускают. Молодежь нельзя разделять и ограничивать", — считает Адлейба.

В основном, все подобные встречи проходят в дружеской обстановке. Наблюдается рост интереса к Абхазии, что, порой, заставляет европейцев ее посетить.

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"После летней школы ОБСЕ к нам приехала небольшая делегация из Сербии и были крайне удивлены нашими красотами", — вспомнил Эмиль.

Время от времени, добавили молодые дипломаты, на международных площадках бывают и провокации со стороны грузинской молодежи. В продолжении этой темы Эмиль Адлейба вспомнил слова русского дипломата Горчакова: "Дипломатия – это высшее проявление человеческой цивилизации. Без дипломатии человечество не будет существовать".

"Человечность, которую мы — абхазы проявляем, действительно, это большой плюс, который привлекает людей. А наш Владислав Ардзинба говорил, что война на Кавказе – это всегда больше чем война – это оскорбление памяти на века", — эту цитату первого президента Абхазии Эмиль вспомнил, рассказывая об опыте работы с грузинской молодежью, которая не редко противится принять исторические факты.

Ребята поделились, что им удается завязать дружбу с молодежью некоторых стран, но с представителями Грузии отношения не выходят за рамки деловых.

"Конечно, мы обмениваемся контактами, созваниваемся, но с грузинской молодежью пока не складываются такие взаимоотношения", — призналась Лиана Тванба.

Чего не хватает абхазской молодежи

Молодежь – максималисты, которые всегда хотят больше стимулов и льгот, что подстегивает желание чего-то добиться, считают будущие дипломаты.

"Зачастую, к сожалению, у нас не хватает стимула для развития. Это должно присутствовать во всем, в учебе в том числе. Даже, если человек будет талантлив в чем то, то он не сможет без стимула раскрыться и добиться чего-то в жизни", — уверен Эмиль Адлейба.

Главную проблему он видит в дефиците доверия со стороны старшего поколения. Это, по их мнению, проявляется, как и на бытовом уровне, так и в более серьезных делах.

"Взрослые считают, что у нас нет опыта и поэтому мы должны отойти в сторону. А как мы наберемся опыта, если нам такой возможности не всегда дают", — возмущена Лиана.

Молодежи так же не хватает свободы в проявлении собственной инициативы, добавили Эмиль и Лиана.

Международный день солидарности молодежи предложила отмечать Всемирная федерация демократической молодежи. Дата проведения международного дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.