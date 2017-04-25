Кварчия: заявок на участие в Курской ярмарке от предпринимателей пока нет

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заявок от предпринимателей для участия в "Курской Коренской ярмарке—2017" пока нет, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

"В этом году на инвестиционном форуме, который проходил в Сочи, мы провели переговоры с администрацией Курской области, конкретно с председателем агропромышленного комитета Курской области. В ходе переговоров было получено приглашение, вначале устное, затем и письменное, посетить ярмарку", — добавил он.

По словам Кварчия, администрация Сухума дала информацию о проведении ярмарки в Курске по телевидению и в печати.

"К сожалению, пока ни одной подтвержденной заявки от предпринимателей нет. Мы также направляли запросы и в Торгово-промышленную палату, чтобы они провели соответствующую работу среди предпринимателей, и в Минсельхоз направляли запрос, но пока не вижу ни одной заявки", — сказал Кварчия.

Для предпринимателей будут созданы комфортные условия для участия в ярмарке, сообщил он.

"Мы договорились о том, чтобы предоставить им на бесплатной основе 12 квадратных метров выставочной площади, этого достаточно для того, чтобы сделать сборный стенд разных производителей. Если потребуется дополнительная площадь, то это уже будет, соответственно, на платной основе. Нам еще помогло торговое представительство России в Абхазии, совместно с ними мы договорились о том, что у наших предпринимателей будет бесплатная площадка", — подчеркнул замглавы Сухума.

Для расширения бизнес-контактов, налаживания новых торгово-экономических связей подобные выставки всегда полезны, отметил он.

"В рамках этой ярмарки будет проходить "Среднерусский экономический форум", там будут крупные представители предпринимательского сообщества как Курской области, так и других регионов России. Я считаю, что производителям, которые находятся в Абхазии, учитывая небольшой объем рынка, всегда полезно расширять свои деловые контакты для того, чтобы выходить на экспортные рынки", — добавил Кварчия.

Леон Кварчия сообщил, что предприниматели, желающие принять участие в XVII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке "Курская Коренская ярмарка–2017" должны обращаться в администрацию столицы.

В годы советской власти Коренская ярмарка не проводилась. Возобновили ее в сентябре 2001 года. В этот год в ярмарке, помимо курских организаций, приняли участие десять организаций из других регионов России. Ежегодно в ярмарке участвуют организаций Курской области, ближнего и дальнего зарубежья.



