Хаджимба о незаконной стройке в Пицунде: остановить и снести

Пицунда, 25 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Остановить строительство всех незаконных объектов, не дожидаясь решения суда и снести их, такое указание районному руководству и силовым структурам дал Рауль Хаджимба в ходе заседания в администрации Пицунды во вторник 25 апреля.

"Все куда-то писали и что-то делали, но в итоги проспали. Все перекладывают ответственность на вышестоящих руководителей, но каждый из вас несет ответственность лично. Задача такая — все незаконные стройки в заповедной зоне остановить, не дожидаясь решения суда", — сказал президент и добавил, что такие объекты подлежат сносу.

Хаджимба обратил внимание, что пример для таких незаконных действий подали сами сотрудники заповедника, которые второй этаж своего административного корпуса оборудовали под гостиничные номера.

"То, что я сегодня увидел, свидетельствует об отсутствии желания созидать, есть желание проедать", — заявил Хаджимба.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава объяснил, что его ведомство уже проводило проверку законности строительства объектов, но на этом их полномочия ограничены, и без вмешательства правительства Госкомитет не способен решить эту проблему.

"Все, что происходит на территории заповедников, защищено законом о заповедных зонах. Мы взаимодействуем с руководством заповедника, я получаю сигнал, по месту выезжают наши экологи и доводят дело до экологической прокуратуры. Но на этом наши полномочия заканчиваются. Без вмешательства правительства и, в частности, президента мы не сможем решить этот вопрос", — посетовал он.

Эколог подчеркнул, что если хоть один объект будет узаконен на территории заповедника, то начнется эффект домино, и это может привести к потере заповедника.

Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба доложил, что заведено два уголовных дела по фактам вырубки самшита и незаконного строительства в заповеднике.

Хаджимба ответил, что судя по тому, что он успел увидеть в Пицунде, список подобных уголовных дел будет шире.

Начальник Госуправления лесного хозяйства Анзор Ашхацава заверил президента, что подобные несанкционированные стройки ведутся в основном ночью и предложил установить забор вдоль периметра заповедника.

Глава государства подверг сомнению утверждение руководителя лесхоза страны, так как лично наблюдал днем во время проверки рабочих на этих стройках.

"Нужно четко определить, какие бумаги оформлялись и кем. Спрошу с вас в течение десяти дней", — дал поручение надзорным органам республики президент.

В выездном совещании приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьер Беслан Эшба, министр внутренних дел Аслан Кобахия, генпрокурор Абхазии Зураб Ачба, депутат Народного Собрания Беслан Смыр, руководители экологических служб, главы администраций Гагры и Пицунды, сотрудники заповедника.